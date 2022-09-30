強化高樓大廈搶救應變能力　南消提升救災效能減災於無形

▲為強化超高樓層搶救及應變能力，並熟悉緊急升降機設備使用方式，台南市消防局第一大隊於30日於新營區健康世家大樓，辦理「緊急升降機講習訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來高樓大廈日漸增多，設立電梯的社區及公司機構亦逐年攀升，為強化超高樓層搶救及應變能力，並熟悉緊急升降機設備使用方式，台南市消防局第一大隊於30日於新營區健康世家大樓，辦理「緊急升降機講習訓練」。

消防用緊急升降機與一般電梯差別極大，許多民眾常常搞混，災難發生時雖不能搭乘電梯，但消防人員會利用消防用緊急升降機來載送救災器材或特定人員，以提升救災效率。消防用緊急升降機使用特別鑰匙，當插進去鑰匙開關裡，而轉到一次消防時，電梯只能被消防人員所使用，其他樓層的電梯開關會全部失靈。但是當電梯門損壞時，消防用緊急升降機就無法正常上下，這時就能轉到二次消防，鎖匙轉到二次消防時，即使電梯門沒有關，電梯也能照常也可使用。





由專業的電梯公司技師說明緊急升降梯的使用時機及注意事項後，也針對人員受困電梯進行講解。不論消防隊，還是電梯業者，都再三呼籲，千萬不要輕易嘗試拉開電梯內門自行脫困，這樣的行為只會增加摔落的風險。民眾受困時務必保持冷靜按求救鈴，通知電梯公司及管理單位；同步撥打119向消防隊求救，當兩項作為都沒回應，就記得要間歇性拍打車廂，發出聲音呼救等待救援。

消防局局長李明峯呼籲，各大樓如配有緊急昇降機、消防專用蓄水池及其它消防設備，管委會應定期請廠商檢修，才能輔助消防隊救災，確保居民生命財產安全。

第一大救災救護大隊大隊長石家源也表示，期望透過本次訓練，讓消防人員瞭解緊急升降機設備使用要領，同時強化電梯專業知識，以利提升應勤專業能力。