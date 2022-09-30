三重警打錯人沒道歉...無辜男提告！重聽錄音檔「活下來已是萬幸」

記者戴上容、陳雕文／新北報導

新北市黃男日前被警方誤認成通緝犯，遭三重翁、江2警爆打，事隔11日，黃男30日赴新北地檢按鈴，對4名警察提告傷害、妨害自由等罪狀。黃男表示，當事警察都沒有和他道歉！他現在眼睛閉起來都會想到惡魔警察對他揮拳，現在很多好人提供新證據，為了平復心情，捍衛自我權益及為社會討公道，他決定今天到地檢署提告。

▲遭警爆打的黃男，今天到新北地檢署按鈴提告 。（下圖同／記者戴上容攝）

無辜被爆打的黃男表示，現在眼睛閉起來，就想到穿白衣服警察的惡魔般的笑聲及大拳坐在身上一直攻擊，他全部的傷口有100多處，這11天來，三重警分局一句道歉都沒有，他的律師說，到地檢署遞狀可以增快速度，抹平他的傷痛，因此他來按鈴對2警提告傷害、妨害名譽等罪責。

黃男說，這些日子都是靠他兒子和律師盡力幫他蒐集證據，有鄰居提供「完整的錄音檔案」，可以徹底的還原，檔案中可以聽到警察一直對他吼三字經，他重聽錄音檔，覺得自己能夠活下來，已經是萬幸了。

黃男也有在自己的臉書上面PO自己的心聲，他才發現，原來有很多被警察誤抓的人，因此今天決定站出來在鏡頭下遞狀補件還原真相，這不僅僅是為了自己，也是為了不會再有類似不公不義的狀況發生，這是為了社會討公道。

媒體詢問賠償狀況？他表示，目前沒辦法思考，至於賠償方面，所有的民眾一定都是希望越高越好，談判過程中，對方（警方）一直說是他的問題，他就很好奇，身世清白的人被打了，受害者的問題到底在哪裡？

新北警察局回應，有關本分局永福所09月20日因查緝通緝犯，誤認民眾身分，衍生遭民眾提告傷害、強制妨害自由一案，本分局已於9月26日函送新北地檢署偵辦，進入司法程序，警方會積極配合處理後續事宜，關於當事人黃民今日至地檢署按鈴申告，分局表示尊重。

分局除電話關懷外，也派員親自前往黃民住家探視慰問黃民計有8次，希望藉以表達警方的關心與誠意，另為促進當事人雙方取得共識，翁姓員警已於09月29日至三重區調解委員會申請調解，也希望取得當事人的諒解。

兩位員警已各記過 1 次並調職處分，靜待司法調查，所長申誡 2 次，本分局從重議處在案，絕不輕易姑息，本案新北市警局與本分局會持續關懷黃民，並積極協調後續事宜。



▲黃男拿出驗傷單。（下圖同／記者戴上容攝）

▲遭警爆打的黃男說明自己的傷勢 。（圖／記者戴上容攝）

▲黃男在兒子陪同下遞件。（圖／記者戴上容攝）