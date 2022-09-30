懷疑鄰居亂檢舉停車怒嗆「沒品」　他當庭鞠躬道歉下場仍慘

記者黃翊婷／綜合報導

高雄葉姓男子與徐姓男子是上下樓鄰居，今年3月間2人因為停車糾紛發生口角，他一下之下罵了一句「幹，做人那（麼）沒品呀」，沒想到因此吃上官司。橋頭地院法官認為，葉男在公開場合罵人，顯然欠缺尊重他人名譽法益之守法觀念，最終依公然侮辱罪判處罰金3000元，得易服勞役3日。

▲葉男懷疑鄰居徐男亂檢舉，雙方因停車糾紛起口角，最後鬧上法院。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中提到，葉男和徐男是上下樓鄰居，今年3月24日晚間9時許2人在2樓樓梯口狹路相逢，為了停車糾紛起爭執，進而發生口角衝突，他一氣之下竟然用台語大罵對方「幹，做人那（麼）沒品呀」。

徐男不甘受辱，決定報警提告。而葉男接受警詢及偵查時，矢口否認犯行，並反過來辯稱當時是在質疑徐男為什麼亂檢舉，純粹質疑，所以大聲問他而已。

不過，案件進入法院審理階段後，葉男在法庭上當面向徐男鞠躬道歉，但沒有被接受。橋頭地院法官認為，葉男在多數人得以共見共聞之場合侮辱徐男，顯然欠缺尊重他人名譽法益之守法觀念，考量到他的犯後態度、經濟狀況等因素，加上雙方至今未能達成和解，最終依公然侮辱罪判處罰金3000元，得易服勞役3日，全案仍可上訴。