動容！屏東苦行僧23年「跪」拉棺材車萬里　勸世人及時行孝

▲界舟法師「跪」拉棺木車 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市區有一名穿著裟的出家，以「跪」走方式拉著一付棺材，上面寫著一個斗大的「孝」字，勸世人要及時行孝，畫面令民眾動容；他是界舟法師，為向往生的父母親盡孝，並提醒世人及時行孝，發了大願，迄今已走了23年，今年年底應該可以達成1萬里的目標。

屏東市區街道，不管颳風、下雨，不時可以看到一位穿著袈裟的出家人，「跪」拖著一付棺木，上面寫著一個斗大的「孝」字，棺木內則是坐著觀世音菩薩的畫面，令人動容；有民眾會給他加油打氣。

界舟法師「跪」拉著棺木車，除寫著斗大的「孝」字外，後面擺放觀世音菩薩，而「孝」字隨著歲月流逝，已經斑駁掉漆。

「從來沒有對父母親孝順過，來跪行、來懺悔，也是讓父母親有一個好報。」界舟法師表示，為了向世人傳達孝道，同時為過世的父親盡孝，發願才會跪行在街頭，現在想到父母還會流淚，「人不孝會天打雷劈」。

界舟法師表示，從1999年發願開始做，「以前不管風吹雨打，一天可以走3公里，現在只能走1公里，年底前應該可以走完1萬公里」；「那個太重了，我大概今年跪完的話就要休息了，我跪不動了！」，撩起跪破的褲子、長繭的膝，「告訴世人行孝真的要及時」。