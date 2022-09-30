林秉樞猛揍高嘉瑜！被逮狂噴「4大驚句」　當庭示愛：我還深愛著妳

▲林秉樞施暴高嘉瑜案，新北地院將於30日下午4時宣判。（資料圖／記者游宗樺攝）

記者戴若涵／綜合報導

民進黨籍立委高嘉瑜2021年爆出遭前男友林秉樞施暴，全身多處受傷，林秉樞手上更有不少高嘉瑜的不雅照，引發社會關注！林秉樞被依8大罪狀起訴，法院將於30日下午4時宣判，而他事後也陸續說出許多令人無言的「驚句」，例如當庭向高嘉瑜示愛「我還深愛著妳」。

有「港湖女神」封號的高嘉瑜，2021年11月底遭週刊爆料，遭當時交往半年左右的男友林秉樞拳打腳踢，瘋狂痛毆、鎖喉、拖行，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷，原因是林發現高與前男友傳訊息，除此之外，高嘉瑜還被逼簽自白書、強錄逼供影片，甚至被逼跪在林秉樞母親靈前磕頭。

高嘉瑜2021年11月30日召開記者會揭露自身遭遇，並驗傷報警提告。林秉樞隔日便被拘提到案，共羈押226天才獲准以80萬元金額交保，並以強制、傷害、妨害秘密、偽造文書等等，共8大罪嫌起訴。

▲高嘉瑜遭林秉樞狂毆，全身多處傷痕累累。（圖／左起高嘉瑜提供、記者游宗樺攝）

林秉樞在案件調查、審理期間「驚句」連發，林秉樞被移送地檢署時，語出驚人地稱，「是高嘉瑜傳照片給我，不雅影片都是高嘉瑜掌鏡的」；林秉樞在看守所與律師會面討論案情時，聽見後方其他在押被告的律師一直提到他的名字，回頭又見到對方疑似在笑，更瞬間崩潰「我已經是全世界最慘的人了，不必這樣消費我吧」。

除此之外，法律攻防戰時，林秉樞的律師主張，林秉樞與高嘉瑜是一對「相愛相殺」的親密戀人，林秉樞當庭向高嘉瑜示愛，「我還深愛著妳」；新北地方法院8月26日進行最後辯論時，林秉樞庭訊時自稱，交保後去外面吃飯脫口罩、搭計程車都會被認出來，「我的人生已經毀了，但我沒這麼壞！」，否認對高嘉瑜私刑拘禁、強拍影片。