揭陳時中致電高嘉瑜內幕！　郭正亮曝：要拿「這兩人」對槓

▲黃珊珊、陳時中。（組合圖／記者周宸亘、林敬旻攝）



實習記者李密／台北報導

日前傳出民進黨台北市長參選人陳時中親自致電民進黨立委高嘉瑜，談話內容引外界熱議。高嘉瑜回應，候選人打給各行各業代表尋求支持是選舉日常，不足為奇。陳時中則說，因高嘉瑜出席後援會活動，才打給她致謝。對此，前民進黨立委郭正亮昨（16）日分析，因無黨籍台北市長參選人黃珊珊選區是港湖，高嘉瑜又是同區立委，陳時中是想拿兩人「對槓」，藉此爭取選票。

▲前立委郭正亮。（資料照／記者李毓康攝）

近日陳時中身陷阻擋疫苗採購、文宣策略失誤等風波，外傳陳時中親自致電高嘉瑜，引外界聯想通話內容。面對疑問，高嘉瑜回應，候選人打給各行各業的代表尋求支持，本來就是選舉的日常，相信陳時中也已經打了10幾通的這類電話，她只是其中之一，不足為奇。而陳時中則說，只是致電感謝高嘉瑜出席自己的後援會活動。

對此，前民進黨立委郭正亮昨（16）日於節目《張雅婷辣晚報》指出，陳時中一直覺得年輕選票被搶很多，從一些民調也可見到這情況，而且黃珊珊現在從民進黨那邊拿到的票，比從國民黨拿到的還多。

因此郭正亮認為，國民黨的票集中到蔣萬安那邊已經很明顯，而黃珊珊票源很多，有民進黨、民眾黨，還有中間選民。

郭正亮說，黃珊珊選區就是港湖，而且在港湖的民調特別高。他認為，陳時中是「想拿高嘉瑜跟她對槓」，因為高嘉瑜本身是港湖選區的立委，且因為她形象特殊，在民進黨裡面有吸引很多年輕票，所以希望用這方式來「槓看看」。

郭正亮分析，這方式「用處很有限」，因為和高嘉瑜特殊的人設有關。郭正亮強調，人設代表一種價值、信念及長期走來的路線，但陳時中給人的感覺「都在演」。郭正亮表示，人設不能一直變，不然人家根本搞不清楚你代表什麼價值。