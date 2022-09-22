請4天放16天！一張圖看「2023請假攻略」　飛日本避開人潮這樣休

▲不少人期待飛出國。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（22）日表示，預計會於10月15日以前開放入境者進行0+7檢疫，同步鬆綁禁團令。消息曝光後，讓不少人相當期待飛出國，日本更是熱門國家！《ETtoday新聞雲》也為讀者整理出2023年的請假攻略，以及日本國定假日。

特休只有這麼幾天，一定要好好規畫才能發揮最大效益，2023年一共有8個連假，而休息時間最長的就屬農曆春節，可以從1月20日爽休9天至1月29日，不過只要多請4天假，瞬間就能拉長到16天，讓你放到忘記怎麼工作。另外若嫌其他連假不夠長，也可以按照下述方式來請假，獲得完美假期。

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元旦｜休3天：12/31－1/2

農曆春節｜請4天休16天：1/14－1/29（請1/16－1/19）

228紀念日｜請3天休9天：2/25－3/5（請3/1－3/3）

清明節｜請2天休9天：4/1－4/9（請4/6、4/7）

勞動節｜休3天：4/29－5/1

端午節｜請3天休9天：6/17－6/25（請6/19－6/21）

中秋節｜休3天：9/29－10/1

國慶日｜請3天休9天：10/7－10/15（請10/11－10/13）

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▲2023年請假攻略。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

說到出國玩，相信不少人的首選就是「日本」，因此《ETtoday新聞雲》也整理出日本的連假，以及與台灣撞期的時間。安排休假的時候，若不想要人擠人，務必記得排開下述3個時間！

下表僅列出可連休3天以上的日本國定假日，而與台灣同時有連假的時間包含元旦「12/31至1/2」、勞動節「4/29至5/1」，以及雙十連假的「10/7至10/9」。

▲日本國定假日。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

針對解除禁團令，觀光局表示，將配合指揮中心宣布0+7檢疫方案實施日期同步解除；入出境部分將同步解除。交通部次長陳彥伯也表示，會配合指揮中心拍板的時間宣布解除禁令。

另外指揮中心已通過觀光局研擬的「出入境團客指引」，根據「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，除了規定要團進團出外，參與出境團員必須要施打完COVID-19追加劑後才可以參團，而保險部分則建議不論是出入境的旅客都要加保、出入境旅客全程都要戴口罩，旅行業者也要準備口罩和酒精，且旅行社出團前要跟旅客說明當地國家的防疫政策等。

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