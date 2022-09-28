上班族怨「放假還要辦公務」：請假意義在哪　網共鳴：確診還要收Line

▲休息卻被迫處理公務，白領傻眼「請假意義在哪」，文章引一票網共鳴。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

現在網路通訊軟體非常發達，許多公司都會透過臉書、LINE、WeChat等軟體交辦工作，讓許多員工就算休假、請假在家，可能也不得不處理公務。一名網友批踢發問，自己明明已經請假，但碰上客戶傳lien，還是要再跟代理同事轉達，「那請假是為了什麼，有多少人請假還是要處理公司的事情」，貼文引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，他們公司沒有沒有明確的職務代理人制度，跟客戶的群組只有他及公司的老闆，結果他日前請假休息，還是要把客戶在群組提出的事件，再給全部同事講一次，請正在上班的同事處理，「那請假是為了什麼，有多少人請假還是要處理公司的事情？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「看你的責任感啊，又不是每個客戶都知道你請假，除非你是工讀生啦，不然正職只要還在工作都沒有真正的假期」、「同意，就是一些責任感問題，但你不處理，也不是你不對」、「請假還不得安寧的職業很多」、「高中導師確診在家還是一直收Line」。

也有人說「放假就認真放假，什麼責任感有付你錢嗎」、「請假誰還在處理公事，當然是安心放假」、「請假可以不用處理，但是沒事先通知好本來就要回訊息」「有職務代理人就不用」、「拿多少錢做多少事」、「職代只能協助處理庶務，之前職代在我請假時，把東西弄錯，結果回來主管也還是要我處理善後」。

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