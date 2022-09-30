台中最美餐廳「飛花落院」出現強敵　新社又一無菜單餐廳「浮世三千」營運

▲台中最美餐廳「飛花落院」出現強敵，新社又一無菜單餐廳「浮世三千」開幕。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

有「台中陽明山」稱號的新社，近年不少出現高檔法式料理餐廳，最有名的莫過於麻業集團旗下、有台中最美餐廳之稱的「飛花落院」，雖價格高檔，仍相當受青睞，想吃飯預約得等3個月。但近來「飛花落院」出現勁敵，地處新社抽藤坑社區的「浮世三千」悄悄營運，找來國際飯店主廚團隊提供無菜單法式料理，挑戰饕客味蕾。

「浮世三千」原是貿易老董許克強私人別墅，珍藏了許多從世界各地帶回的藝術品；今年6月起開始對外營業，室內約座位100個，目前一天僅接待50位賓客，由曾擔任過烏來璞石麗緻、台北亞都麗緻、台中亞緻、中山招待所、德朗法式餐廳的行政主廚Jerry率領團隊提供無菜單法式料理。

▲行政主廚Jerry曾任職於烏來璞石麗緻、台北亞都麗緻、台中亞緻、中山招待所以及德朗法式餐廳。

行政主廚Jerry表示，餐點依著四季時令調整選菜，從前菜、冷前菜、熱湯、兩道熱食、甜點飲品等，目前主菜牛肉品項，以澳洲和牛M6、M7等級、美國紐約客為主。

▲國際拍賣市場行情破千萬、日本知名藝術家塩田千春的作品「連身裙」。



不僅食物美味，浮世三千另一看點就是價值近億元的收藏品，包括日本知名藝術家塩田千春的作品「連身裙」，國際拍賣市場行情破千萬，另外還有中國知名雕塑家徐光福的仰望系列。另外，占地約2000坪的園區亦規劃露營區，預計年底前開放，有露營車與帳棚兩種選擇。

▲浮世三千也規劃露營區，預計年底前推出。



但新社不只高檔餐廳，最迷人的還是色彩繽紛的花海。新社休閒農業發展協會理事長林昌民表示，現新社的金針花海正盛大綻放，花季預計會到10月底，11到12月則有聖誕白雪木，滿山坡彷彿進入灰白雪場景，不用出國就可體驗白雪氛圍，而其他餐廳包括安妮公主花園，園區內種滿了近百種的香草植物，入菜、10月底將舉辦萬聖節活動，包括南瓜燈DIY等，一推出4個梯次幾近滿額，又再加碼2場，都適合親子前往探訪。