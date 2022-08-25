避暑優選「新社商圈」！食農教育手作DIY　急速狂飆卡丁車

▲「百菇莊」農家體驗，家長帶孩子親手餵養雞隻、撿雞蛋。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

進入後疫情時代，民眾開始放心出門，台灣各地商圈店家積極籌辦活動，逐漸重返疫情前經濟榮景。有「台中後花園」之稱的新社商圈，以種菇與環境優美的景觀餐廳廣為人知，更有撿雞蛋、自製押花鉛筆盒、卡丁車等休憩活動，可謂動靜皆宜，然記者走訪驚奇發現，新社遊客人潮僅有過往的一半，假日上山踏青避暑，不用人擠人。新社商圈理事長林昌民說，趁著暑假尾聲，歡迎家長帶孩子一同來新社遊玩。

氣候炎熱，上山避暑也是不錯選擇，素有台中後花園之稱的新社商圈，許多店家都已落地深耕在地20年以上。「百菇莊」的主人莊學富，從事菇類農作20餘年，近10年逐漸轉型農業休憩，除了最常見的採香菇與農特產品販售，更致力推廣食農教育。

為讓遊客了解菇類，莊學富推出香菇生態循環再生體驗活動，由使用完的香菇太空包開始，將其發酵成有機肥料用於栽種蔬果、花草等農作，再經培養後，更用於飼養雞隻的飼料，而雞隻產下的雞蛋則可食用，完成了一個生態循環。每周六日限定限額100名，每次開放很快就滿額，參與的大小朋友，90分鐘的活動裡體驗採香菇與農場農家樂，認識雞隻飼養、撿拾雞蛋、手作香菇蒸蛋，透過了解食材、收集食材、動手加工，完成了食物旅程。

▲▼莊學富舉辦香菇生態循環再生體驗活動；農場體驗撿雞蛋。（圖／記者白珈陽攝）

莊學富指出，這2年疫情影響，民眾出國頻率銳減，嘗試辦過幾次偽出國，全英文版的體驗活動，在沒有特別宣傳的情況下，居然場場爆滿，家長陪著小朋友全程踴躍參與。

「千樺花園」有新社第一家庭園咖啡餐廳美稱，女主人熱衷園藝，園區種植了2百多種植物，舉木、灌木、椰子樹、四季花卉、各式蕨類多肉植物，滿園綠映繁花似錦，店家將花葉植物採收製成乾燥花卉，除裝飾布置，也提供遊客動手DIY製作花漾鉛筆盒、筆記書、小檯燈，與繪圖老師合作的植物觀察及繪圖課程，透過繪畫深入淺出了解花卉植物。

▲學童動手DIY製作花漾鉛筆盒。（圖／記者白珈陽攝）

想要動動筋骨流流汗的遊客，位於香菇園路上（協中街）的薰衣草小型賽車場（卡丁車），場區有棒壘球打擊、九宮格，射箭、長短槍射擊區，月底前使用動滋券200、500元面額皆可使用，500元可以享受雙人狂飆卡丁車競技樂趣。

▲薰衣草卡丁車賽車場。（圖／記者白珈陽攝）