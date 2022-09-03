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新社偏遠12戶沒喝過自來水　盧秀燕編825萬改善...明年3月完工

▲▼新社有12戶人家地處偏遠，從未喝過自來水，市長盧秀燕仍編列825萬經費施作延管。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼新社有12戶人家地處偏遠，從未喝過自來水，市長盧秀燕編列825萬經費施作延管。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市新社區大南里、崑山里及永源里約有12戶，地處偏僻，自來水公司認為成本太高，不願施作水管，使得12戶人家一直都沒有自來水可用，市長盧秀燕認為，勿因善小而不為，盡管戶數少，仍編列825萬元延管經費，上午動工，預計明年3月完工。

▲▼新社有12戶人家地處偏遠，從未喝過自來水，市長盧秀燕仍編列825萬經費施作延管。（圖／台中市政府提供，下同）

「新社區永源里、大南里及崑山里自來水延管工程開工祈福典禮」上午舉行，盧秀燕在典禮前先到大源宮上香，「勿以善小而不為！」她指出，台中市地緣遼闊，有些地區戶數少，因成本太高，自來水公司無法接管至該區，她和立委江啟臣極力爭取經費，雖然才12戶，市府仍投入825萬元進行延管工程，解決偏遠民眾無自來水可用的窘境。

▲▼新社有12戶人家地處偏遠，從未喝過自來水，市長盧秀燕仍編列825萬經費施作延管。（圖／台中市政府提供，下同）

經發局表示，此次新社區自來水管線延伸長度約1.6公里，今年追加預算500萬元，其餘325萬由明年預算支應，從2019年至今已成功爭取56件自來水延管案件補助經費約2.3億元，範圍橫跨山、海、屯區，台中市自來水普及率至今年6月底已達96.49%，受益戶數1787戶，人口超過270萬。

「有水可用，路也要更好走！」經發局表示，目前除積極推動台中市自來水普及率及山城地區簡易自來水系統佈建，每年都編列預算6千萬元，甚至2019年還動用第二預備金5千萬元，2022年追加預算4千5百萬元共計3.35億元，加速推動自來水延管後路面復平計畫，不但維護市民用水權益、提升用水品質，也要提供市民更好的道路品質。

上午祈福典禮除盧市長之外，還有立委江啟臣、市議員冉齡軒、蔡成圭、陳成添、經發局長張峯源、新社區長林淑惠、自來水公司第四區管理處長王亮中、崑山里長陳俊陸、大南里長黃逸峯、永源里長蘇東波等到場。

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