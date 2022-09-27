民進黨團揭穿謝國樑「金錢遊戲」　還款乾坤大挪移

▲民進黨團今天舉行記者會。（圖／民進黨團提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團26日指國民黨基隆市長參選人謝國樑涉嫌洗錢320萬美元（約新台幣1億元），謝澄清當年有3間公司一起借貸，金星國際只借款新台幣300萬元，不過，民進黨團27日再度舉行記者會質疑，謝國樑所言與起訴書內容矛盾，且他出示的表格無法證明任何事情，要求謝國樑拿出銀行匯款單及水單自證清白。

民進黨立法院黨團書記長郭國文、副幹事長林靜儀、副書記長林楚茵今天上午舉行「原來不只金星！！揭穿謝國樑的金錢遊戲」記者會。

郭國文表示，起訴書明確寫到和林OO存在借款關係的是金星國際投資有限公司負責人謝OO，而不是金星國際這家公司，但謝國樑今年8月8日對於外界質疑時回覆「這是兩個企業之間的借貸行為」，和起訴書明顯有矛盾，就算謝國樑所言屬實，一般公司在資金不足時，通常會經由股東增資或銀行借貸等管道處理，鮮少會向一般公司借款，若真的想跟謝國樑借款，為什麼不透過謝家經營的基隆市第二信用合作社？

林靜儀說，謝國樑昨日出示的表格無法證明任何事情，不僅有兩家被刻意塗黑的公司，她不了解塗黑原因為何？此外上面也缺乏所有包含日期、匯入帳戶、鋼印等必要資訊，當然更無法解釋借貸採美金計價原因，她請謝國樑拿出銀行匯款單和水單，以證明自己清白。

林楚茵說明，昨天記者會依據的是起訴書中唯一提到的金星國際，結果謝國樑立刻說其實有另外兩間公司，與起訴書明顯有出入，此外，謝國樑同時身為這3間公司負責人，3間公司分別借款，還款卻乾坤大挪移，由他獨資且借款最少的金星國際全部拿走？林楚茵更要請教謝國樑有無違反公司治理義務？

郭國文最後強調，謝國樑除了要交代金流來源外，也要說明所謂還款全數進入金星國際後，該公司有無還款給那兩家被謝國樑刻意遮蔽的公司。