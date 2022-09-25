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台南山上天后宮玉二聖母監製　老員工和耆老手做百年水道旺來茶

▲台南市文化局敦請地方信仰中心天后宮玉二聖母監製，邀請曾經在水道服務的老員工及社區耆老，手工捻製茶青後，再以在地的鳳梨一起焙製百年紀念茶，紀念這特殊時刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市文化局敦請地方信仰中心天后宮玉二聖母監製，邀請曾經在水道服務的老員工及社區耆老，手工捻製茶青後，再以在地的鳳梨一起焙製百年紀念茶，紀念這特殊時刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1922年完工啟用提供台南市自來水的原台南水道，歷經荒廢整修後，變身山上花園水道博物館，為紀念台南市邁入現代化百年慶，文化局特別在當年水源地，地方信仰中心天后宮前，由玉二聖母監製，邀請曾經在水道服務的老員工及社區耆老，手工捻製茶青後，再以在地的鳳梨一起焙製百年紀念茶，紀念這特殊時刻。

位於台南市山上區的山上花園水道博物館，從1922年開始，就負責提供台南市區潔淨生活用水，在1982年因烏山頭水庫、曾文水庫與潭頂淨水廠陸續完成而功成身退，長達一甲子的歲月，照顧台南市民的健康；2019年整修後，重新對外開放，成為兼具文化、教育及觀光遊憩的景點。

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▲台南市文化局敦請地方信仰中心天后宮玉二聖母監製，邀請曾經在水道服務的老員工及社區耆老，手工捻製茶青後，再以在地的鳳梨一起焙製百年紀念茶，紀念這特殊時刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局長葉澤山指出，水道博物館開館以來，除了致力文化保存及教育推廣以外，也希望帶動區域發展，能與在共榮共存，當年在水道運作時，有不少在地人才共同努力，這些也都是水道最珍貴的人文資產，文化局這幾年來也積極爬梳相關資訊，在自來水公司以及成大謝仕淵老師團隊以及協助下，已經找出多位當年服務在水道的工作人員，並且做成訪談紀錄，串接起這段珍貴的歷史。

協助爭取百年活動建設經費的立委郭國文也強調，透過在廟口製茶活動，除了有文化傳承以及社區參與以外，主辦單位還融入了山上的特產，製成有鳳梨韻味的水道茶，加上聖母加持，相信可以成為百年活動最佳代言商品，甚至可以成為山上區的特產，為百年活動增加更豐富的元素。

▲台南市文化局敦請地方信仰中心天后宮玉二聖母監製，邀請曾經在水道服務的老員工及社區耆老，手工捻製茶青後，再以在地的鳳梨一起焙製百年紀念茶，紀念這特殊時刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而水道所在地的山上里天后宮，是地方的信仰中心，其中主祀的玉二聖母更是台灣玉二聖母信仰的發源地，3百多年來庇佑地方；天后宮主委蕭明賢指出，早年瘟疫盛行，聖母賜下符令放到井水中，讓居民可以有潔淨的水可以飲用，這和百年前完成的水道建設，有相同的意義，在水道百年的歷史時刻，在聖母監製下，由台南知名的文化茶人奉茶茶行負責人葉東泰協助，請來老員工及耆老製作百年水道紀念茶，別具意義。

▲台南市文化局敦請地方信仰中心天后宮玉二聖母監製，邀請曾經在水道服務的老員工及社區耆老，手工捻製茶青後，再以在地的鳳梨一起焙製百年紀念茶，紀念這特殊時刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高齡88歲的吳鴻麒是在水道服務最年長的退休員工，曾經在唧筒室及快濾筒室服務，對園區運作如數家珍，回想當年只有工作人員進出，相對偏僻的園區，如今已經變成熱門景點，直呼真是不可思議。

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