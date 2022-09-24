國慶花東2成訂房「被震跑」　團遊補助增1萬！自由行不加碼原因曝

▲觀光局副局長周廷彰出席「合法旅宿POP-UP」活動。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

強震重創花東觀光，觀光局宣布悠遊國旅團遊補助第二階段10月1日開跑，加碼補助花東地區團體旅遊1萬元，等同最高補助4萬元，但自由行住宿不加碼，主要是團遊可一條龍受惠。觀光局表示，受地震影響，雙十連假國旅訂房也影響1到2成，訂房比較緩慢，盼透過加碼補助，讓國旅回溫到地震前熱況。

觀光局副局長周廷彰今出席「合法旅宿POP-UP」活動受訪時表示，10月1日起推出悠遊國旅補助第二階段，因花東地震對觀光產業造成影響，因此加碼1萬元，每團從2萬到3萬元，增到最高4萬元，鼓勵民眾到花東旅遊消費，提振當地觀光產業。

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針對是否有其他自由行住宿補助加碼等方案，周廷彰表示，目前還是用團體旅遊方式，這方案在推出時，也受到很多民眾喜愛，10月起第二階段對花東加碼，希望民眾可以多多選擇團遊消費；透過團遊訂購旅宿業、遊覽車，這是一條龍的產業服務，利用這種團遊補助，對旅宿、旅行、遊覽車，都有整體性的幫助，這是比較全面性的。

▲觀光局副局長周廷彰出席「合法旅宿POP-UP」活動。（圖／記者李姿慧攝）

周廷彰指出，地震難免對當地旅遊造成影響，消費者也會考慮安全性，花蓮縣府、台東縣府與交通部觀光局努力推動觀光產業，修復工作也如火如荼進行，利用既有悠遊國旅補助方案加碼，進而提升民眾到花東的意願。

周廷彰說明，地震發生初期，退房不是很明顯，大概1成，隨著交通修復會越來越快、影響變少，加上10月加碼，希望對花東產業有所幫助，盼可以回到地震前市場。

至於雙十連假衝擊，觀光局表示，就跟花東業者了解，地震剛發生退訂比較高，雙十雖也有點影響，但沒有像剛地震那麼嚴重，雙十影響大概約1成到2成，訂房比較緩慢，但國慶還有一段距離，訂房率仍有變動。