客運招募駕駛！祭「高薪8萬、獨棟豪華宿舍」搶人　外國人也來應徵

▲客運業徵才攤位也出現正妹助陣。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

疫情讓客運業駕駛荒加劇，由於疫情回穩，駕駛缺口高達2400人，公路總局祭出補助舉辦6場駕駛徵才，北部場今(9/24)登場，成功錄取的駕駛新人最高可領12.2萬元補助，今上午吸引上百人，除有客運業者祭出高薪8萬搶客外，還有客運強打飯店式管理「獨棟豪華宿舍」搶人，連外國人也出現應徵行列。

公路總局今上午10時至15時在中華電信台北南區服務中心辦理台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣市等區大客車駕駛就業留才招募，媒合求職駕駛與客運業者，成功錄用駕駛員最高可領補助12萬2,100元。

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公路總局局長陳文瑞表示，這已是全國辦理第四場，109年疫情讓大家生活受影響，客運業營運上確實非常困難，疫情讓大家減少移動，並改開私人運具，不只是客運，包括台鐵、高鐵都有受影響，今年開始慢慢國境要解封了，國人生活和移動陸續正常因此要做相關準備。

▲公路總局舉辦客運駕駛徵才和留才活動。（圖／記者李姿慧攝）

陳文瑞指出，疫情讓客運班次減少和駕駛離職，交通部和公總7月推出客運量補助，7月和8月客運旅客成長2成到5成，補助已有2.5億元，但駕駛需求要解決，政府跟業界一起共同招募，一般民眾只有小型車或大貨車駕照，上相關駕訓課程，可以讓小型車晉升大客車、大貨車轉大客車，受訓期間不用擔心沒有收入，受訓後服務超過3個月，受訓費用全額補助，生活津貼比照基本工資，服務期滿6個月和1年還有就業獎勵金。

交通部路政司長林福山，近3年疫情對客運造成衝擊，有些減班幾乎到底，4月和5月是另一波衝擊最嚴重期間，5月交通部長王國材跟客運產業開會，討論如何協助公共運輸挺過疫情，爭取5億元補助公共運輸，銜接到回歸正常生活，但駕駛找不到，再多支持也沒有用，疫情舒緩迄今，有些班次沒有司機，班次開不出來，不管各行各業，人永遠都是公司永續資源，如何讓有興趣民眾一起投入公共運輸行列，是交通部和公路總局、產業一直努力的目標。

▲公路總局舉辦客運駕駛徵才和留才活動。（圖／記者李姿慧攝）

中華民國汽車公共汽車客運公會全聯會理事長李博文則表示，客運業缺駕駛缺得非常厲害，缺到搶人，疫情3年來，客運業者苦不堪言，很多司機流失到物流業，缺口2400多人，10月13日入境鬆綁0+7，要開始振興，振興方案讓運量已經上升，但缺乏司機，如何振興得起來，因此駕駛員招募是重中之重，大客車司機工作可以提供穩定收入。

今北部場客運駕駛招募，有20家客運業者參加，中興巴士集團祭出薪資最高8萬元搶人，任職滿1個月就發2萬獎金，滿3個月再發2萬元；東南客運也主打最高薪資可達7萬元以上，滿6個月加發5千激勵獎金。

▲公路總局舉辦客運駕駛徵才和留才活動。（圖／記者李姿慧攝）

葛瑪蘭客運徵才櫃台則派出正妹助陣外，也祭出薪資挑戰6萬元，更強打飯店式管理「獨棟豪華宿舍」。葛瑪蘭客運副總李俊仁則表示，目前駕駛約有1成、20名缺額，今一早短短1個多小時已有7人填寫履歷，公總徵才補助預期可帶來效益。

一名奈及利亞籍的台灣女婿John也到現場打算應徵大客車駕駛，John原本從事汽車零件貿易業，受疫情衝擊，因過往曾有開大貨車經驗，因此在台灣考取大貨車駕照後投入該行，卻因語言問題碰壁，工作機會有限，加上希望多接觸人和旅客練習中文，因此目前正參加大客車駕訓班，10月將考駕照，因此特地來找工作機會。

▲公路總局舉辦客運駕駛徵才和留才活動，奈及利亞籍的台灣女婿John也到現場應徵。（圖／記者李姿慧攝）

John表示，新進駕駛最高補助12.2萬元確實有吸引力，不過駕駛薪水多寡並不是他應徵重點，重點是有個起步可以展開新的開始。

另名黃姓民眾也帶著孩子來找工作，黃先生則表示，他之前從事物流業，要跑到送完為止，工時10多小時是常態，薪水接近5萬元，因朋友從事大客車駕駛，中間有休息時間，工時比較沒那麼長，加上薪水差2萬到3萬元，且錄取上補助最高12萬，因此吸引他來應徵看看。

▼民眾黃先生受客運徵才補助吸引，今來應徵大客車駕駛。（圖／記者李姿慧攝）