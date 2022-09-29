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死亡攀升！佔65%　交長下令評估機車考照「增實際道路路考」

▲▼台北橋,機車瀑布,微解封,車潮,上班尖峰時刻,機車海。（圖／記者湯興漢攝）　

▲機車考照評估加考實際道路路考。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(9/29)公布今年1到7月交通事故釀1735人死亡，其中1124人都是機車事故，站64.8%，交通部長王國材表示，已要求公路總局評估機車考照制度和高齡者駕照管理，包括機車路口研擬增加實際道路路考可行性。

根據統計，111年1月到7月發生道路交通事故20萬9,616件，造成1,735人死亡、27萬8,171人受傷，比110年1月到7月增加9,881件、4.9%，增加43人死亡、2.5%，增加12,414人受傷、4.7%。

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由於今年1到7月機車人數攀升，王國材表示，機車過去推動包括駕訓班補助，肇事率有經過駕訓者比較低，因此駕訓補助名額也在增加，他也請公總針對年輕考照問題，高齡者駕照管理，也請公總提出方案來讓機車能更安全。

王國材說明，因機車族很多考完駕照就到很複雜交通環境騎乘，但考照制度是不是只有考照場？是否需要到路口和實際道路？透過實際道路和路口考照可加強機車族防禦駕駛觀念，已經請公路總局研究，雖然還沒確定，但期待有更好方案出來。

交通部道安會執秘黃運貴則表示，機車考照上駕訓班補助1300元，明年補助名額會倍增，從2萬變4萬，考照方式，公總正在研議，未來補助方式會有不同對象。據悉，重領駕照高齡者將評估重新考照需上駕訓班，但將納入補助，相關方案尚未定案。

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

交通部表示，去年因受疫情三級管制影響，6、7月事故死亡人數出現明顯陡降情形，而今年6、7月雖然事故累計死亡人數高於去年，但單月死亡人數並未上升，甚至近3個月持續呈現下降現象，顯示道安防制工作並非沒有成效。交通部長王國材表示，將在今年剩下的幾個月中，努力加強防制工作，力求達成今年事故死亡人數下降5%的目標。

111年1-7月，道路事故死亡增加最多的5縣市包括彰化縣增加36人、新北市增加35人、高雄市增加21人、新竹縣增加13人、屏東縣增加13人，5縣市累計死亡人數相較去年同期增加高達118人。

機車事故死亡人數1,124人，較110年同期增加108人、10.6%，高齡者死亡人數675人較110年同期增加20人、3.1%，酒駕事故死亡155人減少21人、11.9%。

由於機車事故死亡人數較去年同期明顯增加，交通部提出機車策進作為，除21項道安精進作為中之路口工程改善、公車進校園計畫、外送員安全管理持續強化、加強執法外，將強化精進機車駕訓及駕照管理制度、強化非號誌化路口安全管理，及宣導路口優先權觀念、偏遠地區提供公共運輸服務如預約式幸福巴士及幸福小黃，滿足運輸需求，減少高齡者騎車、推動高齡者宣導社區化，加強年輕族群校園機車安全宣導。

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王國材機車肇事實際道路路考考照

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