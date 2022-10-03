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社會 社會焦點 保障人權

台中2少女車禍竟「掉槍」！車主深夜到案　藏槍原因曝光

記者許權毅／台中報導

台中市2日傳出一名14歲蔡姓少女車禍卻意外「掉槍」案，事情在網路傳開後警方才發現此事，火速找到該車，並在車廂找到這把BB槍。警方表示，蔡姓少女稱車主是25歲池男，已在昨日22時許將池男約談到案。池男供稱，為了「防狗追」才在車廂放BB槍，時間久了自己也忘了。警方3日將3人依照社維法第65條送辦，可處拘役3日以下或18000元以下罰鍰。

▲▼台中一名14歲少女車禍，現場竟出現一把槍。（圖／翻攝記者爆料網）

這起車禍發在台中東區旱溪街與十甲東路口，2日上午9時許，14歲蔡姓少女騎車載著15歲劉姓少女，沿旱溪街直行時與同向要右轉、駕駛轎車的58歲許女發生碰撞，蔡女與劉女連人帶車重摔，所幸僅擦挫傷，經送往中國附醫治療後無大礙。不過蔡女機車車廂疑似因撞擊打開，裡頭物品散落，仔細一看，竟然有一把槍。

▲▼台中一名14歲少女車禍，現場竟出現一把槍。（圖／翻攝記者爆料網）

▲台中少女掉槍案引發網友熱議，甚至有網友跟上時事哏，譏諷此案是「台中女子圖鑑」。（圖／翻攝記者爆料網） 

警方得知後不敢大意，深夜找到該車，並且在車廂中找到一把BB槍。蔡姓少女表示，當下疑似是劉姓少女怕衍伸不必要的麻煩，趕緊將BB槍用外套蓋住，事後放回車廂內。不料事發當下就有路過民眾拍下車禍現場，上傳網路後引起熱議。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中第三分局警方火速找到槍枝，確認為BB槍，昨晚深夜就找來車主池男說明。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中警分局,第三分局,第三警分局,三分局,警察。（圖／記者許權毅拍攝）

▲第三分局警方昨日22時許找來池男，訊後仍依照社維法送辦。（圖／記者許權毅拍攝）

昨日深夜22時許，警方約談車主池男到案說明，池男向警方坦承BB槍是自己的，是之前因為騎車被狗追，才會把BB槍放在車廂內，以備不時之需，沒想到時間久了，自己也忘記了。警方訊後仍將3人依照社維法送辦，依據第65條第3款規定，無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者，可處3日以下拘留或18000元以下罰鍰。

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