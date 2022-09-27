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男友媽控制慾超強！監視私密對話…刪紀錄也沒用　她驚：是駭客嗎

▲▼LINE,回訊息,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲男友媽媽會偷看男友手機。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

要如何和另一半的家人相處，讓不少人感到困擾。一名女網友抱怨，男友媽媽控制欲非常強，平時經常偷看兒子的手機，還會監視2人的一舉一動，即使做了反制措施，也絲毫沒有改善狀況，對方簡直和駭客一樣，讓他們相當困擾。PO文曝光後，網友紛紛勸「還是分手吧」。

「男友媽媽可以當駭客了吧！」原PO在「Dcard」發文表示，男友媽媽控制慾很強，不僅會站在男友身後偷看密碼，還會趁男友不注意時偷看手機內的訊息。這個情況在2人交往後更加嚴重，因為男友媽媽已經將男友前任認定為媳婦，因此總會故意刁難她，每次都會在他們出去玩時，故意打電話查勤或叫兒子回家，甚至有時候會直接明瞭地說「我不喜歡妳，不要搶我兒子」。

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▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲男友媽媽不喜歡原PO。（示意圖／CFP視覺中國）

原PO表示，她和男友都快受不了這個狀況，因此採取數個反制辦法，像是刪除對話紀錄、收回關鍵字句、盡量用電話聊天、刪除對話後重新備份、勤換手機密碼、不在男友媽媽面前解鎖螢幕、使用其他聊天軟體並隱藏、關閉iPhone尋找和定位、故意將車子停在離她住處很遠的地方等。

未料近日男友到原PO家拿證件，前腳才剛踏入她家，後腳又接到男方媽媽的質問電話，她本來想騙說2人沒有待在一起，結果對方卻說「我都看到紀錄了，他不是去找你拿證件嗎？」讓她相當傻眼，沒想到明明都已經有想出解決辦法了，還是被男友媽媽抓包，讓她不知道該怎麼辦，只好發文求助。

▲▼滑手機,傻眼,疑惑,簡訊,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲不管做什麼反制措施都沒用。（示意圖／記者曾筠淇攝）

不少人看到後紛紛表示，「分手了吧，有這種媽媽婚後你一定更辛苦，你男友也不會幫自己發聲」、「就不要給他地址啊，男友媽這樣太誇張了吧，完全就已經影響到你的生活了耶」、「他媽媽也太變態了吧」、「以毒攻毒，直接請徵信社看男友媽到底怎麼辦到的」、「這個媽媽太可怕了吧，不管他兒子多優秀真的不要跟他耗了，怕你心理會生病」。

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