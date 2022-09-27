男友衣櫃藏「蝴蝶耳環」　她以為是驚喜…放大閨蜜自拍後全身發毛

▲原PO在男友衣櫃內發現耳環。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者朱祖儀／綜合報導

認識多年的閨蜜，沒想到有一天竟把男友也「歸me」？一名女網友表示，先前在男友衣櫃裡看到一對耳環，原以為是對方給自己的驚喜，但過了許久都沒有收到禮物，直到某天看到閨蜜的自拍，「拉大螢幕整個人都毛了」，發現閨蜜耳朵上戴的正是先前男友買的同款耳環，讓她不知道該如何是好。

原PO在臉書「爆料公社公開版」發文表示，2個月前幫男友整理衣櫃時，發現裡面放了一對蝴蝶款式的耳環，正好是她喜歡的類型，當下以為是對方買來的七夕禮物，於是偷偷拍下來，並靜待對方將驚喜送出。不過七夕過了很久，她卻遲遲沒有收到禮物，之後再去打開男友衣櫃，發現耳環已經不見了。

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原PO透露，因為男友沒有任何異狀，所以她沒有往偷吃的方向去懷疑，這段時間雖然有點納悶，但也沒有特別去詢問對方。孰料近日閨蜜出門玩且拍照給她看，她一把照片放大瞬間背脊發涼，「發現她戴的耳環就是在男友衣櫃的那款」。她看到照片後試探性詢問，「耳環好看耶～怎麼突然戴耳環？沒看你戴過」，可是對方只回說「上次跟你說的那個男生送的」，簡單帶過問題。

▲原PO看到閨蜜自拍照，頓時心裡發毛。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

原PO回想當初和男友相識的過程，表示就是因為閨蜜介紹，2人才有在一起的機會，他們交往之後，閨蜜和男友也都一直保持距離，避免讓她誤會。沒想到現在卻發現這件事，「我到現在還沒有勇氣問男友也不敢開口問閨蜜，而且已經這麼多年的感情也不是說斷就斷的呀」，因此只好PO文求助廣大網友。

不少人看到後紛紛表示，「就是大家想的那樣」、「閨蜜~歸ME」、「你閨蜜好體貼，為了不傷你的心，於是用一個讓你有無限想像空間的用字遣詞，讓你自己猜測又不敢問」、「還是去問清楚吧，不然你一直猜也沒辦法」、「正面對決，如果真的是男友偷吃閨蜜，就兩個人都絕交」。