　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友衣櫃藏「蝴蝶耳環」　她以為是驚喜…放大閨蜜自拍後全身發毛

▲▼（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲原PO在男友衣櫃內發現耳環。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者朱祖儀／綜合報導

認識多年的閨蜜，沒想到有一天竟把男友也「歸me」？一名女網友表示，先前在男友衣櫃裡看到一對耳環，原以為是對方給自己的驚喜，但過了許久都沒有收到禮物，直到某天看到閨蜜的自拍，「拉大螢幕整個人都毛了」，發現閨蜜耳朵上戴的正是先前男友買的同款耳環，讓她不知道該如何是好。

原PO在臉書「爆料公社公開版」發文表示，2個月前幫男友整理衣櫃時，發現裡面放了一對蝴蝶款式的耳環，正好是她喜歡的類型，當下以為是對方買來的七夕禮物，於是偷偷拍下來，並靜待對方將驚喜送出。不過七夕過了很久，她卻遲遲沒有收到禮物，之後再去打開男友衣櫃，發現耳環已經不見了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，因為男友沒有任何異狀，所以她沒有往偷吃的方向去懷疑，這段時間雖然有點納悶，但也沒有特別去詢問對方。孰料近日閨蜜出門玩且拍照給她看，她一把照片放大瞬間背脊發涼，「發現她戴的耳環就是在男友衣櫃的那款」。她看到照片後試探性詢問，「耳環好看耶～怎麼突然戴耳環？沒看你戴過」，可是對方只回說「上次跟你說的那個男生送的」，簡單帶過問題。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲原PO看到閨蜜自拍照，頓時心裡發毛。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

原PO回想當初和男友相識的過程，表示就是因為閨蜜介紹，2人才有在一起的機會，他們交往之後，閨蜜和男友也都一直保持距離，避免讓她誤會。沒想到現在卻發現這件事，「我到現在還沒有勇氣問男友也不敢開口問閨蜜，而且已經這麼多年的感情也不是說斷就斷的呀」，因此只好PO文求助廣大網友。

不少人看到後紛紛表示，「就是大家想的那樣」、「閨蜜~歸ME」、「你閨蜜好體貼，為了不傷你的心，於是用一個讓你有無限想像空間的用字遣詞，讓你自己猜測又不敢問」、「還是去問清楚吧，不然你一直猜也沒辦法」、「正面對決，如果真的是男友偷吃閨蜜，就兩個人都絕交」。

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／台灣蝦皮裁員！比照中國拿「N+2」　早上通知、當天走人
報酬率-39%！　ETF慘跌「悲情5檔」名單曝光
姓名「這四字」中2字　吃燒肉享5折優惠
我要生了！24歲少婦報警託付3幼子　丈夫失聯「3童裸身全身髒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友媽控制慾超強！監視私密對話…刪紀錄也沒用　她驚：是駭客嗎

【廣編】產學專家籲：NCC應鬆綁電視廣告規管密度

夫妻冷戰！婆婆參一咖壓落底：妳走小孩留下　人妻曝不離開原因

崑大視訊系電影聲音後製班新「聲」帶　25座金獎師資史上最強

出生才7天！寶寶被診斷出「這部位」罹癌　醫師提醒9個必備觀念

嘉藥反毒領航員　深入偏鄉扎根拒毒教育

WeMo首推訂閱制99元「最高8折回饋」　每月前3趟20分鐘免費騎　

快訊／高雄人快儲水！12行政區「10／2大停水」　逾46萬戶受影響

男友衣櫃藏「蝴蝶耳環」　她以為是驚喜…放大閨蜜自拍後全身發毛

測試「轉蛋機率」是否符實　消基會邀民眾查驗20款線上遊戲

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

男友媽控制慾超強！監視私密對話…刪紀錄也沒用　她驚：是駭客嗎

【廣編】產學專家籲：NCC應鬆綁電視廣告規管密度

夫妻冷戰！婆婆參一咖壓落底：妳走小孩留下　人妻曝不離開原因

崑大視訊系電影聲音後製班新「聲」帶　25座金獎師資史上最強

出生才7天！寶寶被診斷出「這部位」罹癌　醫師提醒9個必備觀念

嘉藥反毒領航員　深入偏鄉扎根拒毒教育

WeMo首推訂閱制99元「最高8折回饋」　每月前3趟20分鐘免費騎　

快訊／高雄人快儲水！12行政區「10／2大停水」　逾46萬戶受影響

男友衣櫃藏「蝴蝶耳環」　她以為是驚喜…放大閨蜜自拍後全身發毛

測試「轉蛋機率」是否符實　消基會邀民眾查驗20款線上遊戲

網傳2男「路中互扁」打到拖鞋噴飛　貨櫃車停路旁...警方說話了

馬國畢誤傳小甜甜沒修圖照片　網吃驚：臉被蜜蜂蜇到嗎？

政府國防預算大增、潛艦需求提高　中信造船不再需要搶標前景看好

男友媽控制慾超強！監視私密對話…刪紀錄也沒用　她驚：是駭客嗎

日網IG火紅「流浪貓心理測驗」　一秒測出你在愛情裡的模樣

台東+411　衛生局籲民眾盡快完成疫苗接種

ET專訪／得天獨厚「只差東風」　高虹安要讓新竹市成國際亮點

【廣編】產學專家籲：NCC應鬆綁電視廣告規管密度

「投鄭運鵬就是投給周玉蔻！」　鄭寶清怒批周是「潑髒水慣犯」

ET專訪／北一女後沒第1過！高虹安自認不算優秀　面對網軍靠這招

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

廖老大退直播5天就復出　館長3句話狠酸

結帳不報電話被媽唸！他曝超商點數隱藏功能

德國妹「想了一輩子才來台灣」　見這幕喊太誇張

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

台北天空今早「轟隆隆」　原因曝光

夫妻吵架「丟光公仔」！他回家才知全進垃圾車

農曆9月來了！命理師親點「3生肖」正偏財都旺

斷掌命！東門鴨莊創辦人獨子車禍亡　66歲重啟爐灶

快篩怎麼篩更準？　研究：「這2處一起戳」敏感度激增

口罩令最快11月解除！　王必勝揭解封時程

低溫探1字頭！有望「首波東北季風」時間曝

廖老大氣炸　被勞工局搞到想「選議員」

更多熱門

相關新聞

生日收閨蜜「雞鴨魚肉」大禮 女子「甜蜜復仇」開貨車回敬活山羊

生日收閨蜜「雞鴨魚肉」大禮 女子「甜蜜復仇」開貨車回敬活山羊

湖南瀏陽洞陽鎮一名陳女士23日替閨蜜李女士精心策劃一場特別的「慶生儀式」，由陳女士開著小貨車載著一頭活山羊為李女士送上驚喜。陳女士表示，這是一場「復仇式」慶生，「20天前我生日的時候，她放鞭炮，送上雞鴨魚肉，感覺很社死，這次就想反擊回去。」

抓包男友偷約砲　拍愛愛片私藏！妹子怒復仇

抓包男友偷約砲　拍愛愛片私藏！妹子怒復仇

準婆婆出租房子「只收半價」　妹子猶豫被勸阻

準婆婆出租房子「只收半價」　妹子猶豫被勸阻

想送入厝禮「小家電都有」　一票卻笑了

想送入厝禮「小家電都有」　一票卻笑了

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」

關鍵字：

七夕耳環男友禮物驚喜閨蜜

讀者迴響

熱門新聞

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

反擊孫生「去酒店到早上」！

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

台南恐怖命案！27歲男14樓墜落斷頭亡

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

快訊／千人斬AV男優清水健離婚！妻證實4年婚斷

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

廖老大退直播5天就復出　館長3句話狠酸

軍營旁「一甲地」全種大麻　市價估6億

浴室矽利康發霉！網曝神招

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

廖老大咬檳榔嗆聲嚇到女官員　勞工局長霸氣回應

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面