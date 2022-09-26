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抓包男友深夜偷出門約砲　手機私藏「愛愛片」！妹子怒展開復仇

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO發現男友約砲。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶之間最重要的就是「忠誠」，如果發現另一半偷吃，你會怎麼做？一名女網友表示，最近覺得男友有點怪怪的，不僅無時無刻都盯著手機看，還突然叫她早點睡覺，於是想調查一下。沒想到發現對方竟然趁她睡覺時，偷偷跑出去約砲，而且手機裡面還有歡愛的影片，讓她相當生氣，決定要展開復仇。

原PO在網路論壇「Zuvio 校園」發文表示，前幾天就發現男友不對勁，不僅一直緊盯著手機看，她接近的時候，對方還會把頁面迅速滑掉。但她當下沒有搶過來看，而是趁對方洗澡時找機會偷看，可是什麼也沒有發現，「可能刪光光了」。

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到了週五晚上，因為原PO在休假前一天晚上都會追劇，所以會比較晚睡，男友也知道這件事。但對方當日卻突然叫她早點睡覺，過幾分鐘又不停催促，說「早點睡，怕對身體不好」，她當下覺得很詭異，於是打算裝睡，看看對方究竟在耍什麼把戲。

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▲男友手機裡面有愛愛片。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

未料，男友看到原PO睡著後，就隨即偷跑出門，2、3個小時後才回家，「回來後換他睡死我趕快偷滑他手機，才發現原來他的微信放在桌布的最旁邊一頁，主頁是看不到的」。她驚覺男友偷吃後相當難過，不可置信的是，手機裡竟然還存著男友和砲友的愛愛影片，且錢包內有買保險套的發票，「到今天他還是裝作什麼都沒發生一樣的面對我，老娘要展開報仇計畫了」。

不少人看到PO文後紛紛表示，「可以報復他，但是別以傷害自己為前提，辛苦了，遇到這種對感情不忠誠的人」、「直接分手就好了，不要為了這種男生作賤自己的身體，他也不會覺得有受傷的感覺」、「妳也是聰明人，卡後續，感覺妳男友會被妳整爆」。

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