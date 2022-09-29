拍板0+7免境管措施上路　蘇貞昌「準備就緒」：朝穩健開放邁進

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院院長蘇貞昌29日在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及開放準備」報告，並拍板將自10月13日起，經過2週的預告期後正式實施第二階段開放措施，實施入境免居隔0+7，每週入境人數放寬到15萬人次並開放非免簽證國家入境，入境觀光也取消禁團令等措施。

行政院29日舉行院會，會後由發言人羅秉成轉述會議內容。蘇貞昌在院會中表示，考量台灣各方條件，不論疫苗施打率、快篩試劑以及抗病毒藥物都準備充分，就穩健開放邊境管理的政策，上週院會就宣告將自9月29日起正式實施第一階段開放措施。

蘇貞昌指出，經過這週以來的觀察，國內疫情走向仍如推估，都在指揮中心研判與掌握中，未超過2週前的高峰病例數，近一週以來國內確診數較前一週還低3%，重症率未增加、死亡率減少，昨天他也特別前往桃園機場視察國境開放整備情形，大致準備就緒。

▼政院聽取國內最新疫情報告後宣布即起二階段開放入境新制。（圖／行政院提供，下同，點圖可放大）

因此，蘇貞昌宣布，就如指揮官所提，除了第一階段開放措施，將朝穩健開放邁進，今天起經過2週預告期，讓各行各業準備，「自10月13日將再擴大國境開放，正式實施入境免居隔0+7」，每週入境人數放寬到15萬人次並開放非免簽證國家入境，入境觀光也取消禁團令等措施。

蘇貞昌提醒，各部會在這段期間，也要就各自業管配套調整，妥為對外說明，務必做好各項措施的轉型調整，要從民眾角度思考，使相關各個環節順暢。地方政府也要配合，取消發送居檢通知書、停止關懷服務，防疫旅館回復一般經營，也務必要讓各縣市政府調節掌握，屆時能全國一致性實施。