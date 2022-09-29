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快訊／入境免居隔！「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院院長蘇貞昌29日在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及開放準備」報告。衛福部表示說明，邊境管制措施第一階段調整自今（29日）開始，提升入境總量並恢復互惠免簽證，同時取消入境PCR檢測改發4劑快篩；第二階段預計10月13日實施，將恢復恢復機場常態入境通關，放寬入境人員採7天自主防疫，如自主防疫期間外出需有2日內陰性結果。

衛福部表示，全球疫情持續趨緩，本土疫情處於高原期，BA.5已佔上週所有定序個案的80%以上，應持續密切關注重症高風險族群，並加強保護幼兒、長者及原住民等弱勢及脆弱族群，積極落實相關防疫及應變工作。

衛福部進一步說明，邊境管制措施第一階段調整將自9月29日開始，提升入境總量並恢復互惠免簽證，同時取消入境PCR檢測，改以發放4劑快篩試劑，且開放3天檢疫及4天自主防疫處所為1人1室，於入境日及第3天檢疫期滿時快篩；第二階段預計於10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，維持快篩發放對象及劑數，改於入境當天或自主防疫第1天及有症狀時快篩，如自主防疫期間外出需有2日內陰性結果。

▼政院聽取國際最新疫情報告，宣布今起取消入境PCR，10月13日入境改為「0+7」新制。（圖／行政院提供，下同，點圖放大）

▲▼政院宣布29日起放寬邊境防疫管制取消PCR，10月13日起再放寬入境改為「0+7」新制。（圖／行政院提供）

在維護民眾健康部分，包含莫德納次世代雙價疫苗等各種疫苗均陸續到貨且目前供應充足，請各部會與地方政府共同合作加強宣導，提升疫苗接種率，為脆弱族群建立足夠免疫保護力；此外，亦請民眾於有症狀時即時快篩，才可在確診後及早用藥治療。另將持續監測專責/ICU（含兒童）病床（房）收治狀況，適時調控開設比率，確保醫療照護工作運作順暢及醫療量能。

衛福部呼籲，疫情已進入最後關鍵階段，在各地方政府一同努力下，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第一劑已超過93%、第二劑已超過87%；65歲以上長者第一劑亦已超過87%、第二劑已超過84%。未來邊境及防疫措施逐步開放，請國人一起同心協力，儘速完成疫苗接種、做好個人防護、落實相關防疫措施，才能度過疫情，邁向正常生活。

▲▼政院宣布29日起放寬邊境防疫管制取消PCR，10月13日起再放寬入境改為「0+7」新制。（圖／行政院提供）

▲▼政院宣布29日起放寬邊境防疫管制取消PCR，10月13日起再放寬入境改為「0+7」新制。（圖／行政院提供）

▲▼政院宣布29日起放寬邊境防疫管制取消PCR，10月13日起再放寬入境改為「0+7」新制。（圖／行政院提供）

▲▼政院宣布29日起放寬邊境防疫管制取消PCR，10月13日起再放寬入境改為「0+7」新制。（圖／行政院提供）

▲▼政院宣布29日起放寬邊境防疫管制取消PCR，10月13日起再放寬入境改為「0+7」新制。（圖／行政院提供）

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