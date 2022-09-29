　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／開國門10／13如期實施？　指揮中心14:00說明

▲▼指揮中心9/28記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/29）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜，行政院長蘇貞昌昨日表示，若本週疫情確實如指揮中心預判，今天由指揮中心來宣布10/13開放國門；王必勝昨則表示，會於今早行政院院會討論並決議，相關情況預期指揮中心記者會中說明。

▲桃園機場,桃園機場第二航廈美食街。（圖／記者彭懷玉攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲行政院院長蘇貞昌表示，有可能明天就會正式宣佈10/13開國門。（圖／記者彭懷玉攝）

今天開始邊境解封第一階段，包含入境總數放寬為每週6萬人次，入境取消唾液PCR改採快篩、居家檢疫改為全程可1人1室，並且全面恢復免簽國待遇機制等。並將視疫情發展，預期10/13實施第二階段，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫。

▲▼9/22放寬邊境管理措施。（圖／指揮中心提供）

▲放寬邊境管理措施。（圖／指揮中心提供）

第二階段邊境放寬相關規劃調整如下：

一、檢疫天數：免居家檢疫，須7天自主防疫。

二、家用快篩試劑檢測措施：

(一)發放對象及劑數：入境時由國際港埠人員提供2歲以上旅客4劑家用抗原快篩試劑。

(二)檢測時機：
1. 入境當天或自主防疫第1天。
2. 自主防疫期間之外出時，需有2日內快篩檢測陰性結果。
3. 自主防疫期間有症狀時。

(三)考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲者，其自主防疫期間無需執行快篩檢測。

三、7天自主防疫期間應遵守之防疫規範：

(一)自主防疫地點以符合1人1室(獨立衛浴)條件之自宅或親友住所或旅館為原則。

(二)自主防疫期間應儘量避免接觸重症高風險對象(包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等)。

(三)民眾於自主防疫期間有症狀請在家休息，如無症狀且有2日內家用抗原快篩陰性結果才可外出、上班、上學。

(四)有用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐。離開座位時及餐點使用完畢後應立即佩戴口罩。外出期間有飲食需求可暫免佩戴口罩，用畢後立即佩戴。

(五)禁止前往醫院陪病、探病，建議延後非急迫性需求之醫療或檢查，並避免前往長照機構。

(六)確診之輕症個案可於防疫旅館或原自主防疫地點(不含一般旅館)進行居家照護。

指揮中心強調，為降低疾病傳播風險，請民眾於自主防疫期間配合相關防疫指引，如快篩陽性應儘速就醫，透過遠距/視訊診療、委由親友或由地方政府衛生局安排至診所或負責居家照護之責任院所(含衛生所)評估快篩陽性結果。確診後如有就醫需求，可自行開車、騎車、步行、家人親友載送(雙方全程佩戴口罩)或依地方衛生局安排就醫。就醫時請佩戴醫用口罩且禁止搭乘大眾運輸工具前往。

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／饒舌歌手猝死浴室！　享年59歲
Jennie清純形象毀了！手機疑藏18禁圖　裸體猛男照外流
NBA球星自爆睡了啦啦隊員！　害她被開除
台積電600以下閉眼買　「現跌到4字頭」更該買！股價回升時間
投資客落難！帥過頭「慘賠3億」　自曝：有錢也只開查某
快訊／確定了！　「0+7」10月13日上路
預言綠營年底「這3地」慘敗！　媒體人曝：他將大贏40萬票
Jennie更多私照外流！　GD、Kai都有

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10／13「入境0＋7不用關」！五大重點一次看

砰！花蓮「神秘巨響」嚇到在地人　網猜F-16飛行音爆

普信男搭訕正妹秀對話「她答應交往了？」　網傻眼勸：去看醫生

航空迷注意！星宇推iPhone14「A350主題手機殼」　今午12時開賣

撞臉許瑋甯！銘傳31國慶金釵金帥亮相　口罩遮臉改練「眼睛微笑」

高鐵國慶狂銷近30萬張票「客滿時段出爐」　車廂換氣神物首曝光

女友養蛇又買蜥蜴　他見「烏龜地上爬」嚇到崩潰：教我克服

海底撈店員舉燈牌唱生日歌　「男友暴怒1舉動」嚇哭她！全場尷尬爆

國慶連假來了　全台14處國家森林遊樂區半價優惠

周玉蔻被民進黨拋棄「暫時消失」？他揭3字關鍵　曝攤牌時機

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

斯里蘭卡巧手伯改造睡蓮　純天然項鍊花驚豔盛開！

10／13「入境0＋7不用關」！五大重點一次看

砰！花蓮「神秘巨響」嚇到在地人　網猜F-16飛行音爆

普信男搭訕正妹秀對話「她答應交往了？」　網傻眼勸：去看醫生

航空迷注意！星宇推iPhone14「A350主題手機殼」　今午12時開賣

撞臉許瑋甯！銘傳31國慶金釵金帥亮相　口罩遮臉改練「眼睛微笑」

高鐵國慶狂銷近30萬張票「客滿時段出爐」　車廂換氣神物首曝光

女友養蛇又買蜥蜴　他見「烏龜地上爬」嚇到崩潰：教我克服

海底撈店員舉燈牌唱生日歌　「男友暴怒1舉動」嚇哭她！全場尷尬爆

國慶連假來了　全台14處國家森林遊樂區半價優惠

周玉蔻被民進黨拋棄「暫時消失」？他揭3字關鍵　曝攤牌時機

淡水男摸走女店員手機　帽子內還藏毒品！被逮竟喊「警察栽贓」

10／13「入境0＋7不用關」！五大重點一次看

大陸網紅選港姐…被問「哪個鄉下來的」　退賽爆內幕：他們超沒禮貌

淨化選風！花蓮地檢署檢察長親赴警分局　傳授查察賄選技巧

求妻回家要先繳30萬元　人夫拒付「忍3年」放棄了

嘟嘟患憂鬱症「癲癇發作」！哽咽曝消失原因　自責害聖結石停更5年

柬總理：有人遞件申請在柬設台代表處「我立刻命令把文件燒掉」

橋頭家戶密度5年增17%居高雄之冠　舊市區不降反增最意外

砰！花蓮「神秘巨響」嚇到在地人　網猜F-16飛行音爆

快訊／葛萊美得主驚傳猝死浴室！酷力歐享年59歲…死因仍待釐清

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

外送員步行送餐被醫護嫌慢！他負評超心寒

兒子作業寫錯卻被打勾！媽一問懂了

2008年掀金融海嘯　苦主曝「碩博士搶做工友」

今宣布10/13開國門！解封8大QA一次看

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

賈永婕見證嚴法師　自稱女神要啾咪讓婆婆傻眼

德國妹「想了一輩子才來台灣」　見這幕喊太誇張

女友不穿內衣遭同學猛盯！他聽3字回覆怒了

更多熱門

相關新聞

「1族群」要還免疫債！醫示警：該感染沒感染

「1族群」要還免疫債！醫示警：該感染沒感染

急診醫師示警，兒童急診已經人滿為患，直指「高度防疫造成兒童『免疫負債』現象，還債的齒輪開始轉動。」對此，身為小兒科醫師的李秉穎則提醒，要特別留意的是3歲以下幼兒的「急性呼吸道傳染病」，因為該感染的時間沒有感染，可能會在短期內暴增。

口罩何時可解禁？台大醫給答案

口罩何時可解禁？台大醫給答案

今宣布10/13開國門！解封8大QA一次看

今宣布10/13開國門！解封8大QA一次看

公費流感疫苗本週六開打！和新冠疫苗可「同時接種」

公費流感疫苗本週六開打！和新冠疫苗可「同時接種」

+952！南投縣衛生局提醒防疫口訣

+952！南投縣衛生局提醒防疫口訣

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

教練確診　林昀儒被迫退出世界桌球團體錦標賽

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

最快2024實施義務役1年制？7大Q＆A一次看

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面