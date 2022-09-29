快訊／開國門10／13如期實施？　指揮中心14:00說明

▲指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/29）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜，行政院長蘇貞昌昨日表示，若本週疫情確實如指揮中心預判，今天由指揮中心來宣布10/13開放國門；王必勝昨則表示，會於今早行政院院會討論並決議，相關情況預期指揮中心記者會中說明。

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▲行政院院長蘇貞昌表示，有可能明天就會正式宣佈10/13開國門。（圖／記者彭懷玉攝）

今天開始邊境解封第一階段，包含入境總數放寬為每週6萬人次，入境取消唾液PCR改採快篩、居家檢疫改為全程可1人1室，並且全面恢復免簽國待遇機制等。並將視疫情發展，預期10/13實施第二階段，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫。

▲放寬邊境管理措施。（圖／指揮中心提供）

第二階段邊境放寬相關規劃調整如下：

一、檢疫天數：免居家檢疫，須7天自主防疫。

二、家用快篩試劑檢測措施：

(一)發放對象及劑數：入境時由國際港埠人員提供2歲以上旅客4劑家用抗原快篩試劑。

(二)檢測時機：

1. 入境當天或自主防疫第1天。

2. 自主防疫期間之外出時，需有2日內快篩檢測陰性結果。

3. 自主防疫期間有症狀時。

(三)考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲者，其自主防疫期間無需執行快篩檢測。

三、7天自主防疫期間應遵守之防疫規範：

(一)自主防疫地點以符合1人1室(獨立衛浴)條件之自宅或親友住所或旅館為原則。

(二)自主防疫期間應儘量避免接觸重症高風險對象(包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等)。

(三)民眾於自主防疫期間有症狀請在家休息，如無症狀且有2日內家用抗原快篩陰性結果才可外出、上班、上學。

(四)有用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐。離開座位時及餐點使用完畢後應立即佩戴口罩。外出期間有飲食需求可暫免佩戴口罩，用畢後立即佩戴。

(五)禁止前往醫院陪病、探病，建議延後非急迫性需求之醫療或檢查，並避免前往長照機構。

(六)確診之輕症個案可於防疫旅館或原自主防疫地點(不含一般旅館)進行居家照護。

指揮中心強調，為降低疾病傳播風險，請民眾於自主防疫期間配合相關防疫指引，如快篩陽性應儘速就醫，透過遠距/視訊診療、委由親友或由地方政府衛生局安排至診所或負責居家照護之責任院所(含衛生所)評估快篩陽性結果。確診後如有就醫需求，可自行開車、騎車、步行、家人親友載送(雙方全程佩戴口罩)或依地方衛生局安排就醫。就醫時請佩戴醫用口罩且禁止搭乘大眾運輸工具前往。