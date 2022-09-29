女記者舉「保險套麥克風」　甜笑播報颶風！羞讚：超防水

▲女記者大秀自己的「保險套麥克風」。（圖／翻攝自IG／@kylagaler）

記者王佩翊／編譯

巨獸級颶風伊恩侵襲美國，佛羅里達州災情尤為慘重，突如起來的暴潮更是導致數十人失蹤。面對狂風暴雨，當地一名女記者在戶外播報時，為了防止麥克風進水損壞，竟突發奇想，拿出保險套套在麥克風上。畫面播出後，觀眾們全都被這個特別的「麥克風保護套」分散注意力，同時也在推特熱烈討論。而她本人也隨即證實，的確就是保險套。

根據《紐約郵報》報導，美國NBC新聞的女記者凱拉（Kyla Galer）28日接到公司指示，前往佛羅里達州邁爾斯堡報導颶風伊恩的相關新聞。在其中一則新聞，她站在一個停車場外進行播報，然而吸引觀眾注意的不是颶風伊恩帶來的慘烈災情，而是凱拉手上的詭異麥克風。

只見凱拉手上的麥克風疑似被套上一個「特製」的矽膠套，然而由於形狀太過特殊，因此隨即在網路上引發熱議。更有眼尖觀眾發現，麥克風外層根本是被套了一個保險套。網友在推特寫道，「NBC新聞真的讓這個女人站在那裡，拿著一個用保險套包裹住的麥克風對著她自己的臉。」

對此，凱拉也很坦然，她隨即在Instagram上表示，「很多人都在問我麥克風上套的是什麼。就是你想的那樣，這就是一個保險套，它能幫助我們保護設備，不會把麥克風弄濕。現在風很大，雨也很大，所以我們必須盡我們所能保護器材，那就是在麥克風上套上保險套。」

** WE PRACTICE SAFE HURRICANE REPORTING **



Yes, it's a condom.

Nothing better to waterproof a microphone.



My Waterman Broadcasting colleague @kylagaler has been fielding lots of questions, haha.



Moment of levity in this nasty storm... #HurricaneIan pic.twitter.com/hdyiXdhZIL — Jeff Butera (@ABC7Jeff) September 28, 2022

凱拉的同行、美國廣播公司7台的記者傑夫（Kyla Galer）也在推特上發文表示，「我們實踐了安全的颶風報導。沒錯，這就是保險套」並配上一張凱拉手舉套上保險套的麥克風的照片。他還說，「沒有什麼比防水的麥克風更棒了。」

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