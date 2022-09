女記者舉「保險套麥克風」　甜笑播報颶風！羞讚：超防水

▲女記者大秀自己的「保險套麥克風」。(圖/翻攝自IG/@kylagaler)

記者王佩翊/編譯

巨獸級颶風伊恩侵襲美國,佛羅里達州災情尤為慘重,突如起來的暴潮更是導致數十人失蹤。面對狂風暴雨,當地一名女記者在戶外播報時,為了防止麥克風進水損壞,竟突發奇想,拿出保險套套在麥克風上。畫面播出後,觀眾們全都被這個特別的「麥克風保護套」分散注意力,同時也在推特熱烈討論。而她本人也隨即證實,的確就是保險套。

根據《紐約郵報》報導,美國NBC新聞的女記者凱拉(Kyla Galer)28日接到公司指示,前往佛羅里達州邁爾斯堡報導颶風伊恩的相關新聞。在其中一則新聞,她站在一個停車場外進行播報,然而吸引觀眾注意的不是颶風伊恩帶來的慘烈災情,而是凱拉手上的詭異麥克風。

只見凱拉手上的麥克風疑似被套上一個「特製」的矽膠套,然而由於形狀太過特殊,因此隨即在網路上引發熱議。更有眼尖觀眾發現,麥克風外層根本是被套了一個保險套。網友在推特寫道,「NBC新聞真的讓這個女人站在那裡,拿著一個用保險套包裹住的麥克風對著她自己的臉。」

對此,凱拉也很坦然,她隨即在Instagram上表示,「很多人都在問我麥克風上套的是什麼。就是你想的那樣,這就是一個保險套,它能幫助我們保護設備,不會把麥克風弄濕。現在風很大,雨也很大,所以我們必須盡我們所能保護器材,那就是在麥克風上套上保險套。」

** WE PRACTICE SAFE HURRICANE REPORTING **



Yes, it's a condom.

Nothing better to waterproof a microphone.



My Waterman Broadcasting colleague @kylagaler has been fielding lots of questions, haha.



Moment of levity in this nasty storm... #HurricaneIan pic.twitter.com/hdyiXdhZIL