最壞時刻還沒到！颶風伊恩「毀滅性暴潮」淹沒佛州　長尾橫掃畫面曝

▲從衛星照片看來，颶風伊恩長長的「尾巴」劃過了整個加勒比海，相當可怕。（圖／翻攝自NOAA官網）



記者葉睿涵／綜合報導

威力接近最強5級的巨獸級颶風伊恩（Hurricane Ian），在美東時間28日下午3點05分襲擊佛州西南部，導致佛羅里達半島陷入「毀滅性暴潮、風勢及洪災」，超過180萬戶停電、一艘船沉沒。雖然颶風在登陸數小時後已減弱成3級風暴，但官員警告，風暴最嚴重的階段還沒到，呼籲人們務必要待在室內避災。

▲颶風伊恩登陸佛州，為當地帶來「毀滅性暴潮、風勢及洪災」，下同。（圖／路透）

據CNN報導，佛州在過去48小時已降下相當於當地3個月的雨量，導致洪水溢出河道，引發土石流。受災最嚴重的佛州西南部，多個郡都發布了山洪緊急情況，超過30萬人受影響。CNN氣象學家米勒（Brandon Miller）指出，麥爾茲堡（Fort Myers）的水位在7小時內上升了超過180公分，而且現在仍在上升。

麥爾茲堡市長安德森（Kevin Anderson）指出，「這是我自70年代中期搬到這裡後，見過最嚴重的風暴。」坦帕市長卡斯特（Jane Castor）也在當地28日發布警告，敦促民眾就地避難，因為「風暴最糟糕的時刻尚未到來」。政府預計，當地將自28日晚上8點開始出現持續一整晚的強風暴雨，並在24小時內爆發洪水。





《紐約郵報》日前在報導中公開美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）捕捉到的衛星照片，顯示向佛州直撲而來的伊恩，在穿過加勒比海時，「尾巴」在地球上畫出了一條長長的白線，吞噬了整個蔚藍的海洋與沿岸地區，看起來十分恐怖。白宮發布聲明指出，拜登總統已在28日向市長了解當地情況與民眾需要的支持。

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