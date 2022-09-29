　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最壞時刻還沒到！颶風伊恩「毀滅性暴潮」淹沒佛州　長尾橫掃畫面曝

▲▼颶風伊恩衛星照片。（圖／翻攝自NOAA官網）

▲從衛星照片看來，颶風伊恩長長的「尾巴」劃過了整個加勒比海，相當可怕。（圖／翻攝自NOAA官網）

記者葉睿涵／綜合報導

威力接近最強5級的巨獸級颶風伊恩（Hurricane Ian），在美東時間28日下午3點05分襲擊佛州西南部，導致佛羅里達半島陷入「毀滅性暴潮、風勢及洪災」，超過180萬戶停電、一艘船沉沒。雖然颶風在登陸數小時後已減弱成3級風暴，但官員警告，風暴最嚴重的階段還沒到，呼籲人們務必要待在室內避災。

▲▼颶風伊恩登陸佛州，為當地帶來「毀滅性暴潮、風勢及洪災」。（圖／路透）

▲颶風伊恩登陸佛州，為當地帶來「毀滅性暴潮、風勢及洪災」，下同。（圖／路透）

據CNN報導，佛州在過去48小時已降下相當於當地3個月的雨量，導致洪水溢出河道，引發土石流。受災最嚴重的佛州西南部，多個郡都發布了山洪緊急情況，超過30萬人受影響。CNN氣象學家米勒（Brandon Miller）指出，麥爾茲堡（Fort Myers）的水位在7小時內上升了超過180公分，而且現在仍在上升。

▲▼颶風伊恩登陸佛州，為當地帶來「毀滅性暴潮、風勢及洪災」。（圖／路透）

麥爾茲堡市長安德森（Kevin Anderson）指出，「這是我自70年代中期搬到這裡後，見過最嚴重的風暴。」坦帕市長卡斯特（Jane Castor）也在當地28日發布警告，敦促民眾就地避難，因為「風暴最糟糕的時刻尚未到來」。政府預計，當地將自28日晚上8點開始出現持續一整晚的強風暴雨，並在24小時內爆發洪水。

▲▼颶風伊恩登陸佛州，為當地帶來「毀滅性暴潮、風勢及洪災」。（圖／路透）

《紐約郵報》日前在報導中公開美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）捕捉到的衛星照片，顯示向佛州直撲而來的伊恩，在穿過加勒比海時，「尾巴」在地球上畫出了一條長長的白線，吞噬了整個蔚藍的海洋與沿岸地區，看起來十分恐怖。白宮發布聲明指出，拜登總統已在28日向市長了解當地情況與民眾需要的支持。

►記者被狂風吹到趴地！美怪獸颶風伊恩狂襲　災民家中游泳慘況曝
►女記者舉「保險套麥克風」　甜笑播報颶風！羞讚：超防水
►影片曝！巨獸級颶風伊恩襲佛州　毀滅性暴潮淹沒車頂猛灌民宅

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
蝦皮台灣爆大量解僱　勞動局警告：最高開罰50萬
快訊／林森北路民宅大火！　居隔民眾受困
北一女校友捐款是建中10倍！　網分析秒懂：難怪
就是這13人！　北市公布酒駕累犯名單
700萬積蓄全給兒買房！媽賣老家「幫付貸款」　結局心碎了
好心收容男網友竟遭性侵！　25歲惡狼抓到了
「巨肚孫悟空」闖內湖民宅！　真實身分曝
屈辱性畫面！　普丁動員竟出現「爸爸軍團」
入境免居隔10／13上路　星光幫歌手嫌駐唱費少怒：瞧不起我？
快訊／南投前縣長涉貪　刑期超過400年！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

20萬俄人狂逃！英示警：在俄英國人應盡速離境「避免被徵召參戰」

研究證明「喝咖啡更長壽」！　每天2至3杯最佳

變態韓男埋伏女廁虐殺站務員！一審針對「騷擾罪」判處9年徒刑

23歲人妻拒絕穿罩袍　被穆斯林夫「拖進小巷割喉」亂刀捅死

美國副總統賀錦麗抵達南韓　獲尹錫悅接見！預計談論北韓、台海議題

最壞時刻還沒到！颶風伊恩「毀滅性暴潮」淹沒佛州　長尾橫掃畫面曝

屈辱性畫面！普丁動員竟出現「爸爸軍團」　士兵滿頭白髮老態曝光

女記者舉「保險套麥克風」　甜笑播報颶風！羞讚：超防水

柬總理：有人遞件申請在柬設台代表處「我立刻命令把文件燒掉」

殺妻男高速公路逃亡和警駁火　「15歲女兒也在車上」被亂槍擊斃

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

20萬俄人狂逃！英示警：在俄英國人應盡速離境「避免被徵召參戰」

研究證明「喝咖啡更長壽」！　每天2至3杯最佳

變態韓男埋伏女廁虐殺站務員！一審針對「騷擾罪」判處9年徒刑

23歲人妻拒絕穿罩袍　被穆斯林夫「拖進小巷割喉」亂刀捅死

美國副總統賀錦麗抵達南韓　獲尹錫悅接見！預計談論北韓、台海議題

最壞時刻還沒到！颶風伊恩「毀滅性暴潮」淹沒佛州　長尾橫掃畫面曝

屈辱性畫面！普丁動員竟出現「爸爸軍團」　士兵滿頭白髮老態曝光

女記者舉「保險套麥克風」　甜笑播報颶風！羞讚：超防水

柬總理：有人遞件申請在柬設台代表處「我立刻命令把文件燒掉」

殺妻男高速公路逃亡和警駁火　「15歲女兒也在車上」被亂槍擊斃

20萬俄人狂逃！英示警：在俄英國人應盡速離境「避免被徵召參戰」

蝦皮台灣疑有大量解僱　北市勞動局警告：未通報最高開罰50萬元

賓士電動休旅車「EQE SUV」預告10／16亮相！確定會有AMG性能版

女童恐怖垂掛手扶梯！男救援卻挨批「手放下體」心寒：誰還敢救

研究證明「喝咖啡更長壽」！　每天2至3杯最佳

搶攻電動車！工研院與廷鑫合作　建國內首座鋁合金連鑄連軋盤元生產線

變態韓男埋伏女廁虐殺站務員！一審針對「騷擾罪」判處9年徒刑

國民黨控抄襲慣犯　陳吉仲：不實指控將提告

快訊／林森北路民宅火警！　居隔民眾受困待救

快訊／NCC潑綠漆涉毁損獲無保請回　楊植斗喊：謝謝檢座

國際熱門新聞

薄紗西施「晃乳賣豆漿」　嬌嗔：我用心做食物

普丁動員出現「爸爸軍團」　士兵白髮老態曝

快訊／美眾院版台灣政策法案出爐　擬提供5年2059億軍援

26萬俄男出逃！衛星曝「螞蟻車陣」綿延16km

克宮：將戰到拿下整個頓內茨克

英央行出手救債市！　美股反彈勁揚548點

研究：每天說4次「這句話」年收增4.4萬！

戰鬥民族拒戰鬥！　他要朋友幫「飛蹬斷腿」影片曝

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

美駐俄使館：在俄美國人恐被徵召

苦行僧「右手高舉10多年」掐手臂已沒知覺

影片曝！巨獸級颶風伊恩襲佛州　毀滅性暴潮釀恐怖景象

百年一遇！巨獸颶風伊恩襲佛州　毀滅性暴潮23人失蹤

右肺1200c.c.黃臭膿液　竟是蛀牙害的

更多熱門

相關新聞

美副總統賀錦麗訪韓　獲尹錫悅接見

美副總統賀錦麗訪韓　獲尹錫悅接見

美國副總統賀錦麗搭乘空軍二號專機，今（29）日上午10時20分（台灣時間上午9時20分）抵達南韓烏山空軍基地，隨後於上午11時30分抵達首爾市龍山區總統辦公室拜會南韓總統尹錫悅。雙方討論議題包括台海問題、《通膨削減法》（IRA）、北韓核武導彈威脅、性別平等，預計下午造訪南北韓軍事緩衝區（DMZ）。

女記者舉「保險套麥克風」　狂讚：超防水

女記者舉「保險套麥克風」　狂讚：超防水

高速公路警匪駁火　15歲女被亂槍擊斃

高速公路警匪駁火　15歲女被亂槍擊斃

詭！拜登演說突反覆呼喊「已故議員」名字

詭！拜登演說突反覆呼喊「已故議員」名字

貝佐斯前妻史考特驚傳離婚！

貝佐斯前妻史考特驚傳離婚！

關鍵字：

美國北美要聞佛州颶風伊恩Hurricane Ian

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie清純形象毀光！手機藏18禁小圖

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面