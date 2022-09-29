詭！拜登演說突反覆呼喊「已故議員」名字　狂問：妳在嗎？

▲美國總統拜登又口誤，在演說狂喊「已故議員」的名字。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統拜登又口誤！他28日在一場白宮會議上發表開幕詞時，突然反覆地呼喊一名8月因車禍離世的議員姓名，還不斷地問道，「妳在嗎？」讓在場人士毛骨悚然。而荒謬的是，該名議員逝世後，拜登還曾發表聲明感念她生前的付出，並致上哀悼之意，白宮還為此降半旗弔念。

根據《全國公共廣播電台》報導，印第安那州共和黨籍眾議員潔姬華洛斯基（Jackie Walorsk）8月因遭遇車禍不幸離世，而她生前與另外3名議員致力推行一項有關於飢餓、營養以及健康問題的法案，希望能減少美國的飢餓問題。儘管她已逝世，但白宮仍按計畫舉行了該項法案的會議。

總統拜登在會議開場時發表了開幕演說，並感謝參與這些法案的4名議員，然而他卻突然喊道，「潔姬，妳在嗎？潔姬在哪裡？她應該要在這裡的。」突如其來的舉動讓在場人士震驚不已。

事實上，拜登早在8月就透過聲明哀悼致意。他寫道，「我非常感謝潔姬的合作，我們計畫秋天在白宮召開一場具有歷史意義且與飢餓、營養以及健康問題有關的會議。潔姬深切關心美國農村地區的需求。我們向他的丈夫致上最深刻的哀悼之意。」當時白宮還曾經為此降半旗。

對此，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）否認拜登「再度口誤」，她聲稱，潔姬對這項法案付出許多，拜登在表達謝意時，本來就應該提及她的名字，給予肯定。

拜登自從當選後，不斷被人質疑年紀過大無法勝任總統一職，不過拜登9月接受採訪時再度強調，人們不應該關注他的年齡，而是應該關注他所從事的工作。他說，「我認為這與你有多少精力有關。」

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