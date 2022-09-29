《外役監條例》修法　蔡清祥：遴選條件從嚴

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台南殺警案後各界關注《外役監條例》修法進度，對此，法務部長蔡清祥29日指出，外役監條例修正已提報行政院審查，院會也通過已送到立院來，馬上就會進行修正草案審議，會做詳細說明，基本上遴選條件會從嚴，涉及重大刑案、容易脫逃、高逃亡案件都會嚴格篩選。

行政院於22日通過法務部提報之「外役監條例」修正草案，調整外役監的遴選資格，重大暴力犯罪不能遴選至外役監，其修法重點包括「修正遴選要件」、「增列淘汰事由」與「增訂外役監受刑人返家探視要件」，未來妨害公務致重傷，或所犯是10年以上重罪者不得遴選至外役監服刑；草案將送立法院審議。

立法院司法及法制委員會今天邀請蔡清祥列席，就「面對槍聲四起及員警因犯罪案件犧牲，台灣司法如何全面因應及防範」進行專題報告。

對於修法進度，蔡清祥指出，外役監條例修正已提報行政院審查，院會也通過已送到立院來，馬上就會進行修正草案審議，會做詳細說明，基本上遴選條件會從嚴，涉及重大刑案、容易脫逃、高逃亡案件都會嚴格篩選。

蔡清祥表示，至於已進入外役監者，會要求嚴守法律規定，返家探視一定要按規定來，若違反馬上移回原監所執行，並收回原來縮刑。