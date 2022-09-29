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快訊／台南殺警案檢「求處死刑」 　蔡清祥：靜待司法審判

▲▼法務部長蔡清祥 法務部矯正署長黃俊棠 出席立法院司法法制委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

發生在上個月22日的台南殺警案，台南地檢署短短16天就偵結，檢察官指出，凶嫌林信吾行凶動機不法、手段兇殘、視公權力為無物、從外役監逃脫又犯案更證明無矯治可能，重刑對他不足以威嚇，向法院求處死刑。對此，法務部長蔡清祥29日表示，該案已經由台南地檢署依法起訴，並具體求處極刑，靜待司法審判。

員警曹瑞傑、凃明誠遭外役監逃犯林信吾持彈簧刀猛砍55刀，殘忍割喉殺害。台南地檢署於7日偵結，認為林信吾惡性重大，沒有矯治可能，依強盜殺人、殺人、妨害公務等罪將林起訴，並求處死刑。

檢方指出，林信吾先前就因強盜案件，被判應執行有期徒刑8年4月確定，先後在台南看守所羈押、台南監獄執行，並於2021年12月21日經遴選到明德外役監執行，但他享有較寬緩的處遇卻沒受矯正，脫逃後拒捕，甚至殺害2名員警。

檢方認為，林信吾蓄意殺警，並搶走警槍、子彈情節重大，犯案後畏罪逃亡，他在偵查時也坦承殺警，沒有冤錯假案的疑慮，且林犯罪手段冷血殘暴，他持利刃不斷對2警割喉、切頸、插胸、刺腹，現場血流滿地、浸透警服。

檢方稱，林信吾沒有對垂死的2名員警存有一絲一毫憐憫之心，反倒在現場恣意搜刮，盜走彈匣1個後揚長而去，將倒臥血泊、奄奄一息的2名員警棄於南台灣8月正午的烈日下曝曬等死。

另外，檢方認為，林信吾犯案後還會清除犯罪痕跡，並搭乘計程車、公車、火車多地逃竄，不斷製造查緝斷點，可知他的精神狀態非常清楚，能夠縝密思考並做出客觀對己有利的判斷，且他先前就已經入獄，獲得進入外役監服刑的寬典，還犯下重罪，顯見他主觀上不願意接受矯治，客觀上矯治也無效。

檢方表示，對這種極惡之徒重刑不足以形成有效威嚇，只能將他與社會永久隔絕，才能避免慘劇再度發生，且若不處以極刑，社會大眾將失去對法規範的認同，潛在犯罪者也會心存僥倖，對執法員警形成莫大威脅，決定求處死刑。

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