士檢辦選舉查察分區座談會　法務部長曝3重點、6項具體作為

▲士林地檢署舉辦「111年地方公職人員選舉」分區座談會，法務部長蔡清祥為此次9合1選舉查察工作綱領提3重點及6項具體作為 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為因應年底9合1選舉，士林地檢署今（26日）舉辦「111年地方公職人員選舉」分區座談會，由檢察長繆卓然主持，法務部部長蔡清祥、檢察司司長黃謀信、最高檢察署檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝等檢、警、調、廉等針對選情分析，法務部長蔡清祥也分享此次選舉查察工作綱領的3項重點及6項具體作為。

會議由繆卓然檢察長主持，法務部蔡清祥部長、檢察司黃謀信司長、最高檢察署邢泰釗檢察總長、台灣高等檢察署張斗輝檢察長等蒞臨指導。會議中由士林地檢署、台北市政府警察局、新北市政府警察局、法務部調查局台北市調查處、新北市調查處、台北市政府政風處、新北市政府政風處等就士林地檢署轄區內的選情分析、情資提供、查賄及反賄具體措施等提出報告。

法務部部長蔡清祥在座談會中說，此次選舉查察工作綱領3項重點及6項具體作為，針對查賄制暴、防止境外勢力介入選舉、儘速查辦假訊息、防制幽靈人口、杜絕選舉賭盤、掃蕩地下通匯，要求加強橫向連繫，俾利落實執行，另轉達行政院長蘇貞昌指示，因應全國性公民複決投票，治安的維護尤其重要，期許與會各機關防範過去、因應未來。

▲士林地檢署舉辦111年地方公職人員選舉查察分區座談會 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

檢察總長刑泰釗在會議中分享查賄經驗，強調魔鬼藏在細節裡，而賄選是選舉的小偷，偷掉社會的正義，並具體指示要重視民眾檢舉、要有效佈雷，鼓勵大家查賄要即時，且態度公正、堅定，並嚴守程序正義，依據證據客觀判斷，不受任何外力不當干擾，一起捍衛民主法治，獲得人民信賴。

台高檢署張斗輝也肯定士林地檢署掃蕩不法資金的努力，並表示，台高檢建置有科技偵查設備，可以協助分析及採證相關資料，又佈雷不在多而在精，且要注意身分的保密，在接獲檢舉電話或按鈴申告時，要讓民眾感受到政府的熱切，才能護得具體有效的情資，並在不違反偵查不公開原則下，審慎發佈新聞，讓民眾了解政府查賄的決心。

最後檢察長繆卓然特別感謝各級長官及各機關代表出席，並表示士檢已到轄區共9個分局召開選舉查察座談會，確實掌握佈雷狀況及選情結構，也就同仁受理檢舉賄選辦理教育訓練，務能即時妥適處理選舉情資，而查賄就是最好的反賄選宣導，也將遵照法務部、最高檢及高檢署指示，致力查賄制暴、杜絕假訊息、嚴辦境外勢力介選、防杜幽靈人口及嚴查選舉賭盤，並彙集各單位查緝能量，持續落實各項查察賄選工作。