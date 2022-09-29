又是明德外役監！寫錯日期害受刑人險變逃犯　蔡清祥：要檢討！

▲法務部長蔡清祥出席立法院司法法制委員會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

明德外役監受刑人林信吾探視未歸，逃亡期間涉殺死2警震驚社會，該監卻再次出包，一名受刑人出監返家探視，但到指定警察機關報到時，被警方發現逾期1個月以為係「逃犯」，經查發現是相關機關謄寫探親證明書日期「誤植」。對此，法務部長蔡清祥29日表示，應該檢討，尤其大家都很緊張在看這件事情時，會要求矯正署所有同仁對任何大小事都要很謹慎。

明德外監副典獄長江振亨指出，該名受刑人是本月份第一批獲准返家探親的受刑人，核准返家探視的時間是2022年9月17日至9月19日，但該獄總務科人員在製作探親證明書時，忙中有誤謄寫日期時「誤植」為8月13日至15日，以致該名受刑人持探親證明書，返回北部縣市探親，並依規定持探親證明書向當場警察機關報到時，被警方發現證明書核准探親日期已逾期，誤以為係逾期未歸的逃犯，而馬上向明德外監獄方求證，該監獄人員查證發現係誤植日期，除向警察機關說明，並進行補正程序。

江振亨說，探親證明書日期誤植並未影響該受刑人權益，受刑人也依規定向當地警察機關報到，也依規定準時返回監所，本案發現後獄方立即深入調查檢討整個探親證明書核發流程，總務科承辦人、校對…等等確有疏失，獄方也議處相關人員，並要求落實相關文書作業流程，避免再發生類似情事。

上午外役監發生烏龍事件後，蔡清祥29日出席立法院司法法制委員會，在接受立委黃世杰質詢時被問及此事，對此，蔡清祥表示，應該檢討，尤其大家都很緊張在看這件事情時，會要求矯正署所有同仁對任何大小事都要很謹慎。