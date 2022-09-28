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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

法務部表揚少年矯正學校優良教師　蔡清祥：讓孩子好像得救一樣

▲▼法務部長蔡清祥（中），與四位獲獎老師。左起林家如、鄭麗文、王靖和、江仲敏。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥（中），與四位獲獎老師。左起林家如、鄭麗文、王靖和、江仲敏。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部長蔡清祥利用28日教師節的機會，特別表揚少年矯正學校之優良教師，共計4名教師獲頒獎狀，蔡清祥除恭喜得獎教師外，同時對於以教育為終身志業的全體少年矯正學校師長，致上誠摯敬意與感謝。蔡清祥也讚許4位老師，認為他們「讓孩子好像得救一樣！」

4位獲表揚的優良教師中，第一位是勵志中學校長林家如，她是教育界公認的熱血校長，把別人眼中的非行少年視為最需要愛與關懷的孩子。她所帶領的勵志中學「夢工場」團隊，致力於提供學生安全又幸福的友善校園環境，同時期勉孩子們無論生命歷程曾經如何墜落，人生都是有希望的。

第二位是今年教育部師鐸獎得主、明陽中學輔導教師兼學務主任鄭麗文，她是矯正學校首批「開路先峰」，23年來與明陽夥伴們用最熾熱的青春年華，拉拔曾被放棄的「少年們」，除參與矯正學校變革與成長外，更協助犯罪少年順利回歸社會，以愛心耐心改變了許多非行學生的命運。

第三位是敦品中學訓育組長王靖和，她雖患有脊椎性的殘疾，但因為遇到國小四年級的導師後，找回自信；也因此她堅信每一個孩子生命中，都會有一個影響深遠的老師。她致力音樂教育，甚至主修指揮，她認為「如果我不OK，我為什麼可以站在舞台上？」教育孩子要有自信。她也希望自己是「愛的傳播者」，讓孩子懂得如何去愛、如何感恩。

第四位是誠正中學訓育組長江仲敏，他結合社會資源推動「逆風計畫：藝術與矯正教育結合方案」，讓孩子們在雲門舞蹈教室老師帶領下，開心舞出精采人生；「安心騎士計畫：學生考駕照」則與監理站下鄉考照服務結合，透過完整的道路安全法治教育課程及考照測驗，讓學生們能取得機車駕駛執照，並成為一個守法、安全、放心的騎士。

蔡清祥表揚4位優良教師，他也認為推動少年輔育院學校化，是正確方向。因為有許多優秀老師進到矯正學校，他們有愛心、有理念，「讓孩子好像得救一樣！」

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