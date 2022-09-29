遭周玉蔻爆料「深圳召妓片」外流！　郭正亮回應：怎可能去深圳幹嘛

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日遭前中國小姐張淑娟提告，節目《辣新聞152》也被民視取消在新聞台聯播。民進黨前立委郭正亮痛批周玉蔻就是「最大隻的1450」，引來周玉蔻開嗆「小心揑在中共手上『深圳』召妓的錄影帶外流」。對此，郭正亮29日澄清，當年去中國大陸上節目談兩岸關係，行程十分緊湊，「怎可能去深圳幹嘛。」

周玉蔻連日起底國民黨台北市長參選人蔣萬安身世背景，爆料蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角就是前中國小姐張淑娟，引發外界熱議。周玉蔻24日透過臉書發文，分別怒轟批評她的黃國昌、王鴻薇、連勝文、郭正亮、吳子嘉等人，其中郭正亮遭周狠嗆，「好好洗乾淨你那禿頭啦！小心捏在中共手上『深圳』召妓的錄影帶外流。」

針對周玉蔻指控，郭正亮日前於「宅神」朱學恒網路節目中回應，大陸影片是開會影片，那年是馬英九總統第一任期，「民進黨全倒，我們這些綠委都失業」，且當時兩岸交流熱絡，自己常上深圳衛視節目。

郭正亮說明，當時深圳衛視的尺度比央視寬非常多，不僅可以容許民進黨人士上節目，還能說出自己的職位是前民代。而且當時沒工作，都到對岸去上節目談兩岸關係。

提及當年錄製中國大陸政論節目，郭正亮表示，當時行程緊湊，原本2小時的節目要錄4小時，飛至當地已傍晚，隨後便至飯店睡覺，隔天一大早去逛書店，中午12時開始錄節目，直到傍晚4時至5時，隨後搭飛機回台北，「我怎可能去深圳幹嘛。」

▲前綠委立委郭正亮。（資料照／記者李毓康攝）