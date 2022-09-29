　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭周玉蔻爆料「深圳召妓片」外流！　郭正亮回應：怎可能去深圳幹嘛

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日遭前中國小姐張淑娟提告，節目《辣新聞152》也被民視取消在新聞台聯播。民進黨前立委郭正亮痛批周玉蔻就是「最大隻的1450」，引來周玉蔻開嗆「小心揑在中共手上『深圳』召妓的錄影帶外流」。對此，郭正亮29日澄清，當年去中國大陸上節目談兩岸關係，行程十分緊湊，「怎可能去深圳幹嘛。」

周玉蔻連日起底國民黨台北市長參選人蔣萬安身世背景，爆料蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角就是前中國小姐張淑娟，引發外界熱議。周玉蔻24日透過臉書發文，分別怒轟批評她的黃國昌、王鴻薇、連勝文、郭正亮、吳子嘉等人，其中郭正亮遭周狠嗆，「好好洗乾淨你那禿頭啦！小心捏在中共手上『深圳』召妓的錄影帶外流。」

針對周玉蔻指控，郭正亮日前於「宅神」朱學恒網路節目中回應，大陸影片是開會影片，那年是馬英九總統第一任期，「民進黨全倒，我們這些綠委都失業」，且當時兩岸交流熱絡，自己常上深圳衛視節目。

郭正亮說明，當時深圳衛視的尺度比央視寬非常多，不僅可以容許民進黨人士上節目，還能說出自己的職位是前民代。而且當時沒工作，都到對岸去上節目談兩岸關係。

提及當年錄製中國大陸政論節目，郭正亮表示，當時行程緊湊，原本2小時的節目要錄4小時，飛至當地已傍晚，隨後便至飯店睡覺，隔天一大早去逛書店，中午12時開始錄節目，直到傍晚4時至5時，隨後搭飛機回台北，「我怎可能去深圳幹嘛。」

▲前綠委立委郭正亮。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼立委郭正亮。（圖／記者李毓康攝）

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
遭周玉蔻爆料「深圳召妓片」外流！　郭正亮回應了
快訊／三重河濱公園火警！　驚見男焦屍
明德外役監又出包！　受刑人險變逃犯
百年一遇「巨獸級颶風」襲佛州！暴潮猛灌民宅　驚悚影片曝
洋基「法官」61轟出爐　追平美聯史上最高紀錄
快訊／議員參選人衝NCC潑漆！　抗議「腦中眼中都是綠色」
曲艾玲老公驚罹「口腔癌二期」　兒子哭問：會死嗎
快訊／國道1號車禍！　車流回堵4公里
口罩何時解禁？台大醫給答案　「完全免戴」標準曝光
快訊／台股強彈逾160點！　台積電漲5元至443

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罵蔣萬安「像起乩」遭轟沒口德　陳時中道歉了

周玉蔻風波撥雲見日？　陳時中：不牽拖別人拖累「盼正向選舉」

遭周玉蔻爆料「深圳召妓片」外流！　郭正亮回應：怎可能去深圳幹嘛

快訊／藍議員參選人赴NCC大樓潑綠漆　抗議「腦中眼中都是綠色」

快訊／台南殺警案檢「求處死刑」 　蔡清祥：靜待司法審判

分析／國民黨不憂苗栗變綠地　「誰是正藍軍」才是勝選關鍵

ET專訪／苗栗政治被把持　時力宋國鼎：參選就是要打破派系世襲

ET專訪／徐定禎評對手　「鍾東錦難與過去一刀切、謝福弘沒經驗」

ET專訪／強調「人生清白」加上派系支持　謝福弘：我準備好了

ET專訪／「提名鍾東錦恐1屍22命」　謝福弘：國民黨不能這麼做

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

斯里蘭卡巧手伯改造睡蓮　純天然項鍊花驚豔盛開！

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

罵蔣萬安「像起乩」遭轟沒口德　陳時中道歉了

周玉蔻風波撥雲見日？　陳時中：不牽拖別人拖累「盼正向選舉」

遭周玉蔻爆料「深圳召妓片」外流！　郭正亮回應：怎可能去深圳幹嘛

快訊／藍議員參選人赴NCC大樓潑綠漆　抗議「腦中眼中都是綠色」

快訊／台南殺警案檢「求處死刑」 　蔡清祥：靜待司法審判

分析／國民黨不憂苗栗變綠地　「誰是正藍軍」才是勝選關鍵

ET專訪／苗栗政治被把持　時力宋國鼎：參選就是要打破派系世襲

ET專訪／徐定禎評對手　「鍾東錦難與過去一刀切、謝福弘沒經驗」

ET專訪／強調「人生清白」加上派系支持　謝福弘：我準備好了

ET專訪／「提名鍾東錦恐1屍22命」　謝福弘：國民黨不能這麼做

天使明星三壘手提前歸隊　復出前先執行禁賽

罵蔣萬安「像起乩」遭轟沒口德　陳時中道歉了

快訊／三重河濱公園凌晨起火　警消到場驚見男焦屍

新北最複雜公辦都更案啟動　皇翔董座談房市脫口「很慘」

中華男足五人制亞洲盃小組賽首戰　惜遭黎巴嫩1比1扳平

朴敏英親姊遭踢爆「和可疑富豪也有關係」！　證明文件曝…韓網：幻滅

明德外役監又出包！探親證明書寫錯日期　害受刑人險變逃犯

周玉蔻風波撥雲見日？　陳時中：不牽拖別人拖累「盼正向選舉」

遭周玉蔻爆料「深圳召妓片」外流！　郭正亮回應：怎可能去深圳幹嘛

李芷婷IG消失9天「第一次真實活著」中空現身！凌晨吐心聲：忘記要什麼

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

政治熱門新聞

最快2024實施義務役1年制？7大Q＆A一次看

快訊／聲明門落幕！　警大4點打臉侯友宜：早籲侯辦別用非正式資料

快訊／藍議員參選人赴NCC大樓潑綠漆

周玉蔻影響選情　陳時中深夜心內話：防疫抹黑都撐過了！免驚！

涉賄！為讓兒子當選　媽允諾招待旅遊

時代次世代百大人物　吳怡農入選

創黨36周年　蔡英文：用年底選舉讓執政更好

房地產是護國群山？王婉諭：2類人犧牲

民視「辣新聞」未事實查證！NCC開罰40萬

騙女學生上床？黃國昌斥周玉蔻潑糞：妳婚前發生過什麼事

中正紀念堂蔣油畫清空　歸還國防部

周玉蔻「崩潰爆哭126秒現場」　來賓表情超經典

NCC重罰周玉蔻《辣新聞》40萬！　全因「這段話」惹禍

聲明羅生門有解！警大證實內部承辦人員疏失　侯友宜選辦回應了

更多熱門

相關新聞

罵蔣萬安「像起乩」遭轟沒口德　陳時中道歉了

罵蔣萬安「像起乩」遭轟沒口德　陳時中道歉了

民進黨台北市長參選人陳時中28日喊話對手要有口德，遭國民黨台北市長參選人蔣萬安回嗆，陳日前批評自己「像起乩」才沒口德，對此，陳時中29日上午受訪表達歉意稱，「我說他起乩或什麼，沒有口德，我跟他致歉」。

周玉蔻風波撥雲見日？　陳時中：盼正向選舉

周玉蔻風波撥雲見日？　陳時中：盼正向選舉

快訊／藍議員參選人赴NCC大樓潑綠漆

快訊／藍議員參選人赴NCC大樓潑綠漆

詐騙手法超創新！金門5鄉鎮長被冒名

詐騙手法超創新！金門5鄉鎮長被冒名

涉賄！為讓兒子當選　媽允諾招待旅遊

涉賄！為讓兒子當選　媽允諾招待旅遊

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長周玉蔻郭正亮蔣萬安張淑娟

讀者迴響

熱門新聞

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

教練確診　林昀儒被迫退出世界桌球團體錦標賽

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

最快2024實施義務役1年制？7大Q＆A一次看

外送員步行送餐被醫護嫌慢！他負評超心寒

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

關穎160坪豪宅　唯一敗筆是一扇門

具俊曄高調示愛：此生，我會愛大S勝過自己！　深情告白影片惹淚崩

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面