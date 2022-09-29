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周玉蔻被民進黨拋棄「暫時消失」？他揭3字關鍵　曝攤牌時機

▲▼資深媒體人周玉蔻鏡頭前鞠躬聲稱向張淑娟道歉，受訪承認爆料錯誤，但被記者追問時反問「有沒有公義道德之心」。（圖／記者黃哲民攝）

▲資深媒體人周玉蔻爭議言論引發外界議論。（圖／記者黃哲民攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

資深媒體人周玉蔻近日猛攻蔣萬安家人，卻因說出「前中國小姐張淑娟曾與總統府前秘書長蔣孝嚴有緋聞」惹議，其節目《辣新聞》因此遭民視取消聯播，她自己則是告假消失，被外界聯想是否遭民進黨切割。對此，由媒體人經營的臉書粉專「逆風的烏鴉」指出，這只算是「避風頭」而已。

「逆風的烏鴉」指出，很多人看到周玉蔻在民視的節目被取消聯播，並且「暫時消失」，可能會說這是民進黨要拋棄周玉蔻的徵兆，「但其實不是這樣的，這只能算是『避風頭』而已」，因為「避風頭」和「懲處」、「拋棄」是不一樣的。

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▲▼周玉蔻消失廣播節目。（圖／翻攝自臉書）

▲周玉蔻消失廣播節目。（圖／翻攝自臉書）

他爬梳了周玉蔻手上的資源，認為她主要收入和發聲管道有三個，「第一個，是她自己的部落格『放言』」、「第二個，是寶島聯播網的節目」、「第三個，是民視的節目」。「逆風的烏鴉」直呼，周玉蔻的資源乍看好像很多，但其實很脆弱。

民視和寶島聯播網，兩個資源都是民進黨可控的，值得注意的是周玉蔻的部落格「放言」。「逆風的烏鴉」認為，這個部落格的主要收入來源，是政府給的標案，等於三個管道都是民進黨給的，「也就是說，如果民進黨要全面拋棄周玉蔻，是真的做得到的，只是做或不做而已。」

如今迫於壓力，民進黨讓周玉蔻「避風頭」不代表覺得她做錯了、要處理，而是「做過頭了」影響選情，但應該仍「肯定」她的貢獻，「至於這樣的肯定或者持保留態度，會到何時攤牌？我認為，會視選舉結果而定。」如果民進黨慘敗了，周玉蔻絕對被當成主要戰犯之一，要拋棄或懲處就到時候再說；如果民進黨勝選了，周玉蔻就成了功臣之一。

▼由媒體人經營的臉書粉專「逆風的烏鴉」發文談周玉蔻。（圖／翻攝自逆風的烏鴉）

▲▼ 。（圖／翻攝自逆風的烏鴉）

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