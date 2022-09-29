賀錦麗稱將在台海「無所畏懼地」行動　外交部：對抗威權擴張

▲賀錦麗日前訪問駐日美國海軍橫須賀基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）28日在對駐日美軍發表演說時表示，華盛頓將在包括台灣海峽在內的整個亞洲地區，「無所畏懼」地持續行動。外交部發言人歐江安29日在例行記者會表示，台灣將持續強化自我防衛能力，對抗威權主義的擴張與侵略，同時深化台美安全伙伴關係，維護地區和平及穩定。

賀錦麗28日在訪問日本期間，在橫須賀美軍基地的神盾艦Howard號發表演說時指出，中國利用美國聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）訪台為藉口，對台灣進行前所未見的軍演，以及一系列破壞區域穩定的行為，試圖片面改變兩岸現狀，美國反對中國片面改現狀的行徑，也相信台海和平穩定是自由開放印太區域的關鍵，美國將無所畏懼地持續在此區域進行國際法所允許的各種自由航行及飛行任務，也將持續支持台灣的自我防衛能力，這是美國一貫的政策，台灣是蓬勃的民主政體，在科技及衛生等議題上對全球作出貢獻，美國將持續深化與台灣的非官方關係。

對此，歐江安今天表示，賀錦麗在演講中，明確指出中國正在削弱以規則為基礎的國際秩序，藉由軍事及經濟能力脅迫並恫嚇鄰國，賀錦麗更詳細地重申美國對台灣的堅定承諾，以及對強化台美關係的支持，同時肯定台灣民主制度及台灣對國際社會所做的貢獻，外交部誠摯感謝拜登政府高層官員近日在國際場域，不斷公開重申友台、挺台的言論與具體行動。

歐江安指出，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，台灣政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略；我方也將進一步深化台美緊密安全夥伴關係，共同維護印太地區的和平與穩定。

此外，針對美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul, R-TX）與其他36位同黨籍聯邦眾議員，共同提出眾院版的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），歐江安說明，這是繼美國聯邦參議院外交委員會本月14日審議通過參院版本的相同法案後，聯邦眾議院另一項支持深化台美關係的友我行動，對麥考爾等其他共同提案的聯邦眾議員以強勁的立法作為，展現對台灣的堅定支持，外交部表示由衷感謝。

歐江安補充，除麥考爾首席議員之外，共同提案的議員也包括數十年來長期挺台的台灣連線共同主席夏波（Steve Chabot, R-OH）、以及於9月上旬訪台的威爾森（Joe Wilson, R-SC）、巴爾（Andy Barr, R-KY）、艾薩（Darrell Issa, R-CA）、譚妮（Claudia Tenney, R-NY）、凱茉可（Kat Cammack, R-FL）等眾多友好台灣的眾議員，眾院外委會共和黨團也同時發表聲明強調，這項法案的內容包括提升台灣的自我防衛及嚇阻能力、更新美國對台政策、增強美國對中共侵台的戰略清晰、強化台美雙邊關係、支持台灣的國際參與等；聲明同時強調，台灣是美國國家安全的關鍵伙伴，台灣民主刻正面臨中國共產黨史無前例的威脅，值此之際各界應該致力強化盟友，協助台灣提升防衛力量，嚇阻中共挑起衝突與擴張。

歐江安表示，外交部將持續與美國國會及行政部門維持緊密溝通，期待在本屆美國國會會期中，能持續爭取美國會友人以立法行動深化台美友好夥伴關係，並確保印太區域的自由開放與和平穩定。