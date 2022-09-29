「1族群」要還免疫債！醫示警：該感染沒感染　短期內人數恐暴增

▲醫師提醒，幼兒在呼吸道感染疾病更要特別留意、預防。（示意圖／南投縣政府提供）

記者張乃文／台北報導

急診醫師示警，兒童急診已經人滿為患，直指「高度防疫造成兒童『免疫負債』現象，還債的齒輪開始轉動。」對此，身為小兒科醫師的李秉穎則提醒，要特別留意的是3歲以下幼兒的「急性呼吸道傳染病」，因為該感染的時間沒有感染，可能會在短期內暴增。

台大醫院小兒科醫師李秉穎在廣播節目《新聞放鞭炮》中被問到，「免疫負債」一詞，他解釋，因為近兩年嚴格防疫，各種呼吸道病毒也跟著變少，但這兩年沒有某些病毒或細菌刺激，導致免疫機制下降，「應該得到的感染沒得到」，一旦開始解封，這段時間累積「應該得卻沒得」的人，可能會在解封後爆發；換言之，某些疾病的疫情也許會比過去還嚴重，且集中在短時間內感染。

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不過，李秉穎認為，這其實是一種理論，實際上是否真的如此嚴重也不一定。醫師說明，根據他觀察國外狀況，解封後確實有呼吸道感染疾病增加的情況，但如果僅是回到疫情前的水準，就不能稱為「免疫負債」。

另外，李秉穎強調，最要注意的族群是「幼兒」，因為剛出生的孩子理應會有很多病毒感染，包括呼吸道融合病毒、腸病毒等，該感染卻沒感染到，年齡範圍包括2歲的小朋友，因此短期內有可能會暴增感染人數。醫師指出，過去可能是1歲以下需要較為擔心，但是現在感染情況可能會擴增至3歲以下都要留意。

李秉穎再次提醒，免疫負債最重要觀察的是「2、3歲以下幼兒」急性呼吸道傳染病。醫師也說明其嚴重程度，以腸病毒為例，與新冠病毒流行能力可以說是相當，因為兩者皆可以飛沫或接觸傳染，腸病毒才會以停班、停課的方式預防，除了傳播方式相似，腸病毒也沒疫苗、無法用酒精消毒，這更成為了另外一個防疫上的困難。