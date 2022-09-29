盧秀燕頭像遭LINE假帳號盜用！市府急籲：市長不會叫大家買點數

▲誇張！盧秀燕頭像也被盜用設立LINE假帳號，詐騙集團到處亂加好友。（圖／台中市政府提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

誇張！日前台中傳出20名區長遭人冒用照片、設立Line群組後，現在連台中市長盧秀燕頭貼也遭冒用。有市民反應，近日發現有人冒用盧秀燕市長頭貼、姓名的Line帳號到處加人好友與對話，疑似詐騙，手法與台中市各區長遭人冒用進行網路對話一樣，台中市政府提醒市民，假帳號猖獗，切勿受騙上當，市長不會叫大家買點數、匯款或其他交易行為，市府也已備份，將報警處理。

市府也提供照片，詐騙集團用盧秀燕的頭像、帳號，疑似用大陸語法，向民眾謊稱「晚安，我已換這個私人號了，在公所有備份的。」

市府指出，繼區長姓名、頭貼遭人冒用從事不法行為後，民政局已報警處理，現再發現盧市長的頭貼與姓名也遭盜用，到處加人好友進行網路對話，手法一致，市府提醒市民，網路詐騙猖獗，行為惡劣，切勿受騙上當，若遇有相關行徑建議報警處理，讓歹徒繩之以法，市府已報警。

市府表示，如遇到個人照片、姓名遭冒用創設LINE假帳號情形，可立即向Line公司檢舉，民眾可在假帳號右上設定中，點選「其他設定」-「檢舉」-「其他」按鈕檢舉，除檢舉可疑訊息與帳號外，也切勿點擊來路不明的陌生網址，隨時保持警覺心，留意可疑帳號並即時檢舉，避免該帳號再繼續行騙他人，才能杜絕詐騙集團接近