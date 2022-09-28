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台中21名區長被開詐騙帳號　誆陪長官視察急需30萬！警方說話了

▲▼詐騙者冒名新社區長林淑惠之名，以陪長官視察急需30萬為由詐騙，台中29區有20區被冒用。（圖／警方提供，下同）

▲▼詐騙者冒名新社區長林淑惠之名，以陪長官視察急需30萬為由詐騙，台中29區有21區被冒用。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市新社區長林淑惠昨天在里長群組貼文指出，最近有人冒用她照片及姓名創設LINE假帳號，並以陪同長官視察為由，急需30萬元，里長不疑有他，馬上要匯入指定帳戶，眼看里長要上鉤，更加碼要求匯款88萬元，所幸里長及時查覺有異才沒匯，事後發現全區29區區長竟有21人遭冒用，警方已成立專責小組並建議，不要用文字對話，視訊或打電話查證就能破解。

▲▼詐騙者冒名新社區長林淑惠之名，以陪長官視察急需30萬為由詐騙，台中29區有20區被冒用。（圖／警方提供，下同）

民政局長吳世瑋表示，冒用者疑似透過各區公所官網截圖區長照片，並冒用名字設立假帳號，再向里長私訊加入好友，冒用者深知以公眾人物名義傳訊，容易降低他人戒心，容易上當受騙，目前桃園、台南、高雄、南投縣、雲林縣等地都發現類似詐騙手法。

以台中為例，昨天包括西區、沙鹿、南屯、大甲、清水、新社、豐原、東勢、太平、烏日和神岡等11區區長被冒用，今天又新增北區、北屯區、西屯區、大安區、南區、梧棲、大里區、和平區、石岡區，29區就有21區受害，理由都是區長要陪同長官視察，急用30萬元，要求里長幫忙匯款代墊，等區長回區公所後再還，有的里長動作迅速，馬上去領，還好目前無人匯過款。

豐原區長洪峰明說明，他的LINE大頭貼非本人照片，詐團冒用他在公所網站上的照片作為LINE大頭貼，四處傳訊給里長，其中一名女里長說，冒用者向她問安，她直覺用字遣詞不像區長平日用語，便直接把冒用者封鎖。

南屯區長林秋萬表示，冒名帳號會以聯繫公務為由要求加入好友，目的在取得信任後，再以其他理由要求匯款詐騙，林區長說，他並不會用社群軟體來討論重要公務，會循正當安全管道以昭公信，與里長聯繫也多是直接用電話討論。

民政局說明，如遇到個人照片、姓名遭冒用創設LINE假帳號，民眾可在假帳號右上設定中，點選「其他設定」-「檢舉」-「其他」按鈕檢舉，此外，也切勿點擊來路不明的陌生網址，隨時保持警覺心。

台中市刑大已成立專案小組全力追緝，呼籲民眾不要用文字溝通，而是利用視訊或是直接打電話給本人查證，才是確保之道。

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