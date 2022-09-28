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假首長詐財！逾10里長收詐騙簡訊　花蓮市長：切勿輕信破財

▲收到假帳號訊息的里長向市長魏嘉賢查證並核對帳號 。（圖／花蓮市公所提供，下同）

收到假帳號訊息的里長向市長魏嘉賢查證並核對帳號 。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市長魏嘉賢遭詐騙集團冒名，並盜用頭像透過LINE向多名里長、民意代表要求匯款50萬到200萬元不等，魏嘉賢得知後立即前往警局報案，呼籲民眾及親友，收到冒用魏嘉賢的不明人士傳送相關可疑訊息，立即向公所查證，勿受騙上當。

▲收到假帳號訊息的里長向市長魏嘉賢查證並核對帳號 。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼不少里長接獲冒用魏嘉賢名義先問候後再開口借錢。

詐騙集團也跟上選舉熱潮，有詐騙集團盜用花蓮市長魏嘉賢頭貼，創立假帳號後，先向不知情的里長問候，讓里長們卸下心防後，開口借款50萬到200萬不等，並希望對方能盡快匯款，甚至為了取信里長，還說可以相約市長辦公室碰面，讓對方信以為真；今天包括國興里長廖伯睿、民享里長徐靖縈、民德里周玉寶等人陸續前往市公所赴約，這才發現「被騙了」！

▲收到假帳號訊息的里長向市長魏嘉賢查證並核對帳號 。（圖／花蓮市公所提供，下同）
 
魏嘉賢表示，從昨晚到今天陸續收到里長傳訊表示，和自己相約里長在辦公室，經過進一步了解，發現有人開設新的LINE帳號，換上他的照片，利用這樣的方式要求里長匯款，據了解有超過10位里長收到假訊息。由於本身公眾人物，他在第一時間連絡警方，由刑大進行相關的調閱及釐清案情，希望趕快破案，不要再有人受騙。

▲收到假帳號訊息的里長向市長魏嘉賢查證並核對帳號 。（圖／花蓮市公所提供，下同）
 
主權里長劉原良表示，昨晚看到市長照片的帳號傳訊來，他以為市長更換手機不疑有他，直接加新帳號為好友，一開始對方問候幾句，之後就說急需用錢，要借200萬，還有提供一個中國信託的帳號。他覺得不對勁，因此今天到市公所向市長求證。

▲收到假帳號訊息的里長向市長魏嘉賢查證並核對帳號 。（圖／花蓮市公所提供，下同）
 
目前得知詐騙集團使用兩個帳號傳訊給里長，所使用的照片都是新聞露出公開的畫面，並非魏市長經常使用的正式照片，而使用的名稱是「魏嘉賢」及「花蓮市長魏嘉賢」。魏嘉賢呼籲家中有長輩或在使用LINE的朋友，要使用隱私加密，可避免不必要的詐騙手段侵入LINE群組，造成誤解而有金錢損失。

▲收到假帳號訊息的里長向市長魏嘉賢查證並核對帳號 。（圖／花蓮市公所提供，下同）
 
適逢選舉，時機敏感，魏嘉賢提醒全國的好朋友，希望這一連串的詐騙案例，可以讓大家調高警覺，知道有新的詐騙手法，如收到來路不明訊息借款、募款，謹記一定要做查證，以免受騙。

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