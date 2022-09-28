10月上旬「營養午餐吃石斑魚」　教長：學校已做好準備

▲預計10月上旬，學校午餐就會出現石斑魚。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

為搶救石斑魚產銷，政府推動「班班吃石斑」計畫，農委會漁業署昨（27日）表示，預計10月上旬學校午餐就會出現石斑魚，教育部長潘文忠今（28日）指出，這項專案計畫由行政院食品安全辦公室負責，各部會有清楚分工，教育部已將詳細統計資料提供給農委會，各校也做好供餐、冷凍存放食材等準備工作，待農委會完成招標後就正式執行。

農委會與教育部合作推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，預計砸6億元經費向漁民購買石斑，讓學生本學期的營養午餐可吃到4次石斑魚，而農委會漁業署昨已經表示，正進行供貨商的招標作業，最快本週末公告結果，預計10月上旬學校午餐就會出現石斑魚。

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▲教育部長潘文忠表示，針對營養午餐吃石斑魚，學校已經做好準備。（圖／記者許敏溶攝）

對於石斑魚何時出現在學校的營養午餐，教育部長潘文忠在今天部務會報前接受媒體聯訪時表示，這項專案計畫由行政院食品安全辦公室負責，跨部會都有清楚分工，教育部針對學校營養午餐所需要的食材數量、供餐地點、冷凍存放措施等資料，已經完成詳細統計，並提供給農委會參考。

對於農委會目前正進行供貨商招標作業，潘文忠表示，一旦完成決標，教育部就會執行後續政策，但確切配送日程，還是要由農委會和得標廠商協調，而教育部和各校已做好供餐、冷凍存放食材等準備工作。