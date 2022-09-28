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人妻偷吃豬腳店老闆！半裸躺床甜演餵食秀　夫看實境片抓狂了

情侶,擁抱,兩性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲彰化一人妻偷吃豬腳店老闆，被老公發現提告後，老闆反告人妻和丈夫共謀仙人跳。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一人妻在豬腳店工作，竟和老闆發生婚外情，不僅在店內從背後撲抱老闆，2人還一起出遊、互相餵食，人妻並夜宿老闆租屋處，穿睡衣與裸上身的老闆在床上相依偎，丈夫得知後怒告2人求償100萬元。老闆在審理時雖辯稱人妻拿了他200多萬，他是被仙人跳的，但法官不採信，認為2人侵害配偶權，應連帶賠償40萬元，全案還可上訴。

人夫指控，妻子在豬腳店工作，經常到深夜才回家，還向他提出離婚，他到妻子上班地點查看，發現她和老闆來往親密後，2人仍不顧他感受繼續交往。

人夫表示，去年8月22日，妻子在豬腳店內全身緊貼老闆，更從背後跳躍環抱住他，舉止親暱宛如情侶。當天下班後，2人又到碼頭餐廳用餐，老闆餵食妻子，妻子也親密回抱，並十指緊扣一起去上廁所。不只如此，人妻多次和老闆出遊、進出他租屋處，也多次外宿，留他一人照顧2名子女，甚至帶著小孩一起和老闆約會，已嚴重破壞他家庭的圓滿，他要向2人求償100萬。

全案審理時，老闆則辯稱不知道人妻已婚，聲稱被仙人跳，反過來對夫妻2人提告。並稱在和人妻交往時，人妻從他戶頭領走132萬元，又拿走近80萬元現金，因為他想向她取回借款，夫妻倆才誣指他騷擾人妻。

法官查閱錄影證據，老闆和人妻除了出遊、十指緊扣、互相餵食外，還有老闆裸上身、人妻穿睡衣在床沿親密依偎等證據，認為2人已侵害配偶權，另外老闆並無提出被仙人跳詐財的證據，尤其人妻已與丈夫離婚，更無可能，不採信老闆說法，判老闆、人妻應連帶賠償40萬元，全案還可上訴。

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