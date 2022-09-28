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小三最怕「正宮1種反應」　律師曝4點很重要！5千人驚：最高境界

▲▼外遇,摩鐵,偷吃,小三,小王。（示意圖／ETtoday資料照）

▲另一半偷吃，李怡貞建議「千萬別當潑婦或瘋夫」。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

處理過多起離婚、外遇案的網紅律師李怡貞，最近她在臉書侃侃而談表示，若婚姻中不幸遇到小三或小王，不論是要離婚或重修舊好，千萬要記住「4點關鍵」，包括不做潑婦／瘋夫、不尋釁滋事、利弊權衡、尋求專業協助。最後，李怡貞也提醒，小三不怕正宮是個潑婦，反而「保持1態度」，更能讓小三氣得牙癢癢。

李怡貞昨（27）日在臉書粉專分享律師執業心得，她說，若枕邊人對婚姻不忠，人夫人妻迎戰小王小三時，務必謹記4個關鍵，包括括不做潑婦／瘋夫、不尋釁滋事、利弊權衡、尋求專業協助。

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李怡貞接著強調，不論是否要離婚或破鏡重圓，「該拿的錢，決心必須拿到，該出的那口氣，就必須出到！」

由於李怡貞過去處理婚外情的案件中，受害者多數是女性，對此，她也提醒小三最害怕的原配，不是咆哮的悍婦、不是哭鬧的怨婦，「而是臨危不亂的貴婦」，知道自己要什麼的女人，通常在婚姻裡不會委屈到哪裡去，共勉之。

該文章曝光後，引發5千多名網友熱議，「最高境界」、「說得很有感+1，平時就當貴婦不委屈求全，而人生短暫該怎麼做（錢、一口氣）都要決心拿到，底氣與貴婦平時就開始挖洞培養自己」、「臨危不亂是最棒的的處理方法，以前震震有詞有律師說知道老公外遇老婆把他所有財產默默轉移了，沒錢小三自然閃開」、「這篇必須收藏」、「感情沒了，那就來談錢吧，人會背叛你，但錢不會」。

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