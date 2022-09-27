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社會 社會焦點 保障人權

揪閨蜜老公過年滾床單！正宮崩潰暴瘦求償百萬　小三求饒這樣說

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻淚控閨蜜竟與丈夫在過年期間發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名人妻淚控熟識多年無話不談的閨蜜小璇（化名），在過年期間竟與丈夫發生性行為，導致她情緒低落、暴瘦，心痛程度遠超過丈夫與不熟識第三人外遇，因此提告求償100萬。小璇出庭向法官求情，自己已道歉，且收入不高，又是育有2子單親媽，僅能在能力範圍內賠償。士林地院斟酌雙方身分地位名下財產，判小璇須賠25萬。

小璇出庭卻舉出北院法官吳佳樺109年度原訴字第41號判決意旨，否認配偶權概念，況且她與人夫僅發生1次性行為，事後發現他也與別人交往，主動徹底劃清界線，迄今未再見面，另外她也不知人夫過去也有偷吃被抓前例，正宮從未將婚姻內情告訴她，因此認為2人交情不到多年無話不談閨蜜。

不僅如此，她更解釋與人夫南北相隔，僅在1個月期間內透過視訊聯繫聊天，只是因一時失去理智、意亂情迷，才會發生性行為，事後也向正宮表達歉意，她收入不高，又要獨力扶養2個孩子，僅能在能力範圍內賠償。

法官認北院法官吳佳樺109年度原訴字第41號判決，僅為第一審法院極少數個案見解，且未判決確定，因此不得以尚未成熟的個案見解，推翻本院對於此侵權行為法的確信，且根據人妻提供她與丈夫的對話錄音發現，人夫坦承從2022年1月開始已經有曖昧。

法院審酌人妻與丈夫結婚年數、人妻與小璇原為感情極佳朋友等，斟酌雙方身分地位名下財產資力狀況，認小璇應該25萬精神慰撫金為適當。

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