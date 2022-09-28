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社會 社會焦點 保障人權

15黑衣人新北地院外開嗆　警現場約制遭噴辣椒水！火大全送辦

記者陳雕文／新北報導

新北地院27日中午12點多，突然聚集近20名黑衣人大聲叫囂，民眾見狀急忙拿起手機錄影，警方獲報到場出言約制，結果被噴辣椒水！支援警力及時到場阻止肢體衝突發生。警方調查發現，是因為有2方互控傷害的男子出庭，結束後又發生口角，其中一方人馬才上前嗆聲，全案依法偵辦。

▲▼一群黑衣人進新北地方法院叫囂，民眾見狀趕緊拿起手機錄影。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲一群黑衣人進新北地方法院叫囂，民眾見狀趕緊拿起手機錄影。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

據了解，54歲游男跟43歲王男（乙方）在今年7月間因為停車問題發生衝突，雙方打了起來，最後互控傷害。新北地院於本月27日開庭，乙方的13名友人27日要去某位大哥的公祭，因此把多部轎車停在地院對面，等待王男出來。

游、王庭審過後並肩走出，未料游再度出言挑釁，王男率乙方回嗆，現場一陣混亂，警方獲報起初派出5員趕緊到場，趁眾人還沒動手出言約制，沒想到游男拿出辣椒水亂噴，一名警力遭受波及，當場狂流淚水、鼻涕，幸好20名快打警力及時到場阻止衝突擴大。並將現場鬧事的15人帶回偵辦。

▲▼游男（紅圈處）亂叫囂又噴辣椒水，害警方受到波及，最後被送辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲游男（紅圈處）亂叫囂又噴辣椒水，害警方受到波及，最後被送辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

警事後發現乙方的19歲周男攜帶折疊刀，依恐嚇公眾罪移請偵辦，再針對乙方13人依違反社會秩序維護法第87條第3款意圖聚眾鬥毆送辦；至於噴辣椒水的游男，則依妨害公務、傷害罪送辦。

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