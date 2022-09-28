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徵文書員工送柬埔寨搞詐騙　4組長2打手「安哥集團」狠角色曝光

▲桃園地檢署指揮移民署國際事務大隊、新北市刑大分赴台中、彰化拘提詐騙集團成員李男、沈女到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮移民署國際事務大隊、新北市刑大分赴台中、彰化拘提詐騙集團成員李男、沈女到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

3位民眾今年6月間根據網路直營娛樂公司的徵人廣告應徵文書工作，對方保證月薪4萬起加上抽成月薪上看10萬元，3人應徵後驚覺要被賣到柬埔寨，趁在泰國轉機時逃離向駐泰代表處求援報案，桃園地檢署指揮移民署國境事務大隊、新北市刑大日前持拘票、搜索票分赴台中與彰化，拘捕集團李姓男子與沈姓女子等2車手到案，桃檢複訊後將2人向桃園地院聲押，其中1人聲押獲准，另一人則獲交保候傳。

檢警調查，3名國人在今年6月間根據網路廣告應徵文書工作，抵達柬埔寨工作近1個月，集團以3人業績不佳為由，要送至緬甸妙瓦底「受訓」，3人在泰國轉機時驚覺可能被公司賣到緬甸，不顧護照被扣留，連夜逃出住宿飯店向我駐泰國代表處求援，3人返台後移民署移民官主動關懷，他們才說出集團組織架構與幕後台灣主嫌。

▲詐騙集團在網路上散布招募訊息，張貼鈔票、美食、豪宅等圖像，營造集團奢華度假環境，騙取不知情國人應徵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲詐騙集團在網路上散布招募訊息，張貼鈔票、美食、豪宅等圖像，營造集團奢華度假環境，騙取不知情國人應徵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，該集團位於柬埔寨波哥山所成立之娛樂公司，以台灣人「安哥」、「安嫂」為首，旗下有4大組長與2名幫派背景打手負責監督台灣人工作，國人一旦抵達柬埔寨就無法自由離開，需替該集團騙到至少3名台灣人赴柬才得以脫身，形同「抓交替」模式，否則必須賠數十萬元才能脫身。

此外，該集團除國人「安哥」外，幕後主謀為大陸籍潮州幫「聰哥」，據指稱「聰哥」在緬甸妙瓦底有多個據點，在柬埔寨工作業績不佳的台灣人會被轉賣至緬甸，3名國人從泰國旅館逃離後，「聰哥」甚至還恐嚇將派人去台灣家中找麻煩，警方研判，該集團應與台灣幫派有密切關係，目前正深入追查中。

▲詐騙集團在臉書IG上散布月薪4萬起加上抽成月薪上看10萬元待遇，佯稱台灣媒體亂報導，自己在東南亞活得好好的等詐術。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲詐騙集團在臉書IG上散布月薪4萬起加上抽成月薪上看10萬元待遇，佯稱台灣媒體亂報導，自己在東南亞活得好好的等詐術。（圖／記者沈繼昌翻攝）

案經移民署國境事務大隊通報桃園地檢署指揮偵辦，深入追查發現位於柬埔寨波哥山該集團，已成功詐騙80多名國人前往柬埔寨，桃檢近日核發拘票、搜索票，指揮移民署國境事務大隊、新北市刑大分別前往台中、彰化拘提在台集團成員之一的李男與沈女2車手到案，桃檢複訊後將2人向桃園地院聲押，其中1人收押，另1人則獲交保，檢警將持續追查在台其他成員到案說明。

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