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收容人書法特展「窗外有藍天」　曾勇夫：沉澱人心收教化成果

▲目前擔任台灣法學領航協會理事長的前法務部長曾勇夫今天在桃園地檢署「窗外有藍天」書法特展上致詞。（圖／記者沈繼昌攝）

▲目前擔任台灣法學領航協會理事長的前法務部長曾勇夫，27日在桃園地檢署「窗外有藍天」書法特展上致詞。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

由台灣法學領航協會與全國矯正機關聯合主辦的書法特展「窗外有藍天」，今（27）日起在桃園地檢署6樓展出為期2週，前法務部長曾勇夫以理事長身分致詞時指出，參選者確實都是各矯正單位收容人，經過初賽與複賽嚴格評審後選出100幅作品進入決賽，最後挑出35幅作品，透過書法可以沉澱收容人心與擴大窗外視野，期望未來能收到教化成果。

▲桃園地檢署今天起展出「窗外有藍天」書法特展，出席貴賓曾勇夫等人合影。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署今天起展出「窗外有藍天」書法特展，出席貴賓曾勇夫等人合影。（圖／記者沈繼昌攝）

這項書法特展今天上午在桃園地檢署6樓舉行開幕儀式，邀請包括桃園監獄、八德外役監、誠正中學桃園分校等矯正單位、榮譽觀護人、更生保護協會與犯保協會等單位人員參與，前法務部長曾勇夫以台灣法學領航協會理事長身分出席，還邀請書法大師林隆達教授出席。

▲桃園地檢署「窗外有藍天」書法特展上，書法大師林隆達教授（右）仔細觀賞獲獎收容人作品。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署「窗外有藍天」書法特展上，書法大師林隆達教授（右）仔細觀賞獲獎收容人作品。（圖／記者沈繼昌攝）

桃檢襄閱主任檢察官李允煉指出，感謝各矯正單位協助辦理這項書法特展，透過書法讓收容人能洗滌身心、淨化心靈而達到沉澱人心之效果，這次展出只有桃檢與彰化地檢署參展，他代表未能出席的檢察長俞秀端感謝各單位全力協助，讓特展能順利展出。

曾勇夫表示，這次特展難得請到書法大師林隆達擔任評審團隊主委，比賽經過初賽與複賽，從全國各監所收容人作品中選出，再挑出100件佳作，最後由協會派遣專人赴監所當面複試，收容人必須在80分鐘內完成篆、草、楷與行書等字體作品，其中不少作品堪稱佳作，也讓矯正單位人員大開眼界。

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