收容人書法特展「窗外有藍天」　曾勇夫：沉澱人心收教化成果

▲目前擔任台灣法學領航協會理事長的前法務部長曾勇夫，27日在桃園地檢署「窗外有藍天」書法特展上致詞。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

由台灣法學領航協會與全國矯正機關聯合主辦的書法特展「窗外有藍天」，今（27）日起在桃園地檢署6樓展出為期2週，前法務部長曾勇夫以理事長身分致詞時指出，參選者確實都是各矯正單位收容人，經過初賽與複賽嚴格評審後選出100幅作品進入決賽，最後挑出35幅作品，透過書法可以沉澱收容人心與擴大窗外視野，期望未來能收到教化成果。

▲桃園地檢署今天起展出「窗外有藍天」書法特展，出席貴賓曾勇夫等人合影。（圖／記者沈繼昌攝）

這項書法特展今天上午在桃園地檢署6樓舉行開幕儀式，邀請包括桃園監獄、八德外役監、誠正中學桃園分校等矯正單位、榮譽觀護人、更生保護協會與犯保協會等單位人員參與，前法務部長曾勇夫以台灣法學領航協會理事長身分出席，還邀請書法大師林隆達教授出席。

▲桃園地檢署「窗外有藍天」書法特展上，書法大師林隆達教授（右）仔細觀賞獲獎收容人作品。（圖／記者沈繼昌攝）

桃檢襄閱主任檢察官李允煉指出，感謝各矯正單位協助辦理這項書法特展，透過書法讓收容人能洗滌身心、淨化心靈而達到沉澱人心之效果，這次展出只有桃檢與彰化地檢署參展，他代表未能出席的檢察長俞秀端感謝各單位全力協助，讓特展能順利展出。

曾勇夫表示，這次特展難得請到書法大師林隆達擔任評審團隊主委，比賽經過初賽與複賽，從全國各監所收容人作品中選出，再挑出100件佳作，最後由協會派遣專人赴監所當面複試，收容人必須在80分鐘內完成篆、草、楷與行書等字體作品，其中不少作品堪稱佳作，也讓矯正單位人員大開眼界。

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