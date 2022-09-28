假檢警上門婦險遭詐2100萬　支票開出才驚覺被騙...警及時阻詐

▲73歲鄭姓婦人遭假檢警真詐財，交付2100萬元支票給對方，幸好新營分局及時通知金融機構制止，保住被害人的鉅款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

詐騙集團搶搭防疫哏，退休婦險被騙2100萬元，台南市警新營分局後鎮派出所接獲民眾報案，遭假檢警真詐騙，並已交付對方3張面額達2100萬支票，警方緊急通報金融機關及時阻止，驚險保住被害人2100萬元。

經查73歲鄭姓婦人，9月中旬接到一通自稱人壽公司人員的來電，稱鄭婦因盜領防疫基金，帳戶遭到警示，並表示要協助鄭婦報警澄清。隨後又有自稱來自台北地檢署的人打電話，訛稱被害人的玉山銀行帳戶涉及詐騙案，被害人經檢方2次通知不到，將被收押，如果要證明清白，必須將帳戶內的錢交由地檢署監管。

對方一連串的說詞，嚇得被害人在3日後依指示前往郵局，將帳戶內2100萬的現金領出換成4張現金支票(3張500萬元、1張600萬元)，並在自家門口將支票交付給自稱地檢署的工作人員。

事後被害人察覺有異，前往後鎮派出所報案，員警立即協助通報金融機構，及時成功圈存遭詐金額新台幣2100萬元，讓詐騙集團白忙一場，也將持續循線追查車手身分及幕後的詐騙集團。

新營分局斯儀仙分局長表示，打詐是治安重點項目，強度力道將持續不間斷，詐騙集團大多鎖定50-70歲以上生活單純、對詐騙話術較不熟悉的中老年人、退休人員、家庭主婦下手，事實上檢警不會監管任何人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，獨居或白天獨自在家的中老年人小心此類「假檢警」詐騙手法以免被騙上當。