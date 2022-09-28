教師節「私校教師不快樂」　教團揭侵害教師人權十大惡行

▲私校工會理事長尤榮輝指大部分私校教師都不快樂，呼籲政府重視。（圖／摘自尤榮輝臉書）

記者許敏溶／台北報導

今（28日）是教師節，本來是教師應該高興的日子，但全國私校工會指出，受到少子化影響，數萬私校教師在職場掙扎，恐怕大部份私校老師都患有輕重不等憂鬱症，私校工會更整理出私校侵害教師人權十大惡行，包括無限上綱提高教師基本授課節數，形同變相減薪，或者濫用排課權整肅異己，希望教育部正視並積極解決私校教師問題。

今日適逢 928 教師節，全國私校工會理事長尤榮輝指出，各地孔廟祭典依然行禮如儀，總統及行政院長照例頒奬表揚優良教師，教育部長臉書祝福教師節快樂，一切看似祥和，但在私校退場條例公告實施後，不少私校面臨退場危機，學校又將危機轉嫁給老師，導致私校教師面臨空前職場壓力，教育部長對教師賀節同時，最好問一下私校教師真的快樂嗎？或者真心關心私校教師處境。

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▲雖然教育部長潘文忠在臉書PO文祝福教師，但私校工會表示，大部分私校教師都不快樂，呼籲政府重視。（圖／摘自尤榮輝臉書）

尤榮輝認為，大部分私校教師工作並不快樂，痛苦原因除了擔心失業外，主要出在私校教師在職場不受尊重，勞動權受侵害，人權狀況不佳，干擾教學活動的外務太多，讓私校老師身心俱疲，失去教育熱忱，若教育部能進行大規模身心狀況評估，恐怕大部份私校老師都患有輕重不等憂鬱症。

▲尤榮輝呼籲政府更重視私校教師。（圖／尤榮輝提供）

全國私校工會今天也整理私校侵害教師人權十大惡行，包括大專教師評鑑被許多私校濫用，淪為懲罰教師手段，或者透過不合理聘約剝奪教師進修權利，求償鉅額違約金，逼迫教師同意減薪，還有無限上綱提高教師基本授課節數，形同變相減薪，還有濫用排課權整肅異己等。

尤榮輝強調，私校工作環境不佳己是陳年老問題，整體來看，私立高中教師人權狀況比大專更惡劣，呼籲總統及行政院長重視私校教師工作環境惡劣、人權狀況不佳問題，教育部應積極建立尊重教師並能保障教師人權的工作環境，而學校也應自律，避免濫用權力侵害教師人權。