「新北民調不太準」不認林佳龍會輸　游錫堃：當年輸2成選出來只輸2萬

▲林佳龍、游錫堃出席「正常國家決議文」15周年感恩茶會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／新北報導

2022九合一大選11月26日登場，根據《自由時報》最新民調，爭取連任的國民黨新北市長侯友宜支持度過半，以51.96％輾壓民進黨新北市長參選人林佳龍的21.74％，對此，立法院長游錫堃表示，新北市當然是比較艱苦的地方，但自己2014年投入新北市長選戰時，中央黨部的民調輸超過20％，開出來只輸2萬，「走透透就對了，新北市民會用選票來回饋」。

根據《自由時報》調查，這次的受訪者中，上次選舉投給侯友宜的有47.85％，投給民進黨的蘇貞昌則為21.11％，其他17.26％未投票，12.78％則是忘記了（含拒答）。而此次選舉，林佳龍支持度則拿下21.74％，仍難敵強敵侯友宜的51.96％。

而在勝選看好度上，侯友宜為59.79％，林佳龍則為8.96％，沒有意見（含拒答）則有31.25％。進一步交叉分析發現，侯友宜在各年齡層都領先，其中最受受青壯年族群青睞，20至59歲支持度都超過5成，但林佳龍平均僅一成五至兩成五。

游錫堃表示，新北市當然是比較艱苦的地方，自從他2014年的選戰開始，都可以看出比較艱困，但自己當時在投票前5天，民進黨中央黨部的民調還輸超過20％，但開出來只輸2萬，「新北市的民調有時會失準」，走透透就對了，新北市民會用選票來回饋。

對於新北市長選情，游錫堃指出，林佳龍這次非常認真，雖然不是他本來的規劃，總統蔡英文覺得有必要讓林佳龍建設新北市，「小英總統的眼光非常正確，雖然從民調來看，跟現任的還有一段差距，但應該很快就追上去。」