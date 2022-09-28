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通姦被說成強姦！苗栗鍾東錦怒告PO文者　心寒：最怕的是友軍

記者蔡文淵、郭玗潔／苗栗報導

違紀參選苗栗縣長，被國民黨開除黨籍的議長鍾東錦，不滿有網友在網路上放消息，指稱他有強姦、殺人等前科，他除了澄清是「通姦和劃傷同學」，也委任律師對網友提出妨害名譽、加重毀謗告訴，警方已鎖定其中數名留言者真實身分，並通知到案說明後移送偵辦。

▲▼鍾東錦接受節目專訪表達參選到底的決心。（圖／鍾東錦競選總部提供）

▲鍾東錦對網路流言提出告訴。（圖／鍾東錦競選總部提供）

鍾東錦在臉書表示，對於對手陣營在各式平台如line群組散播的耳語、不實資訊等，經長時間蒐集相關事證後，已立即完成了法律程序，這些來自海外IP甚或本地有心人士的扭曲言論，無論在選前、選後，都會由司法認證與制裁，「最怕的是隱藏在螢幕背後的黑手，竟是來自多年並肩奮戰的友軍陣營。」

▲▼鍾東錦表示在網路上被抹黑，委任律師對網友提告。（圖／記者蔡文淵翻攝）▲▼▲鍾東錦表示自己在網路上被抹黑，委任律師對網友提告。（圖／記者蔡文淵翻攝）

網友在臉書、LINE社群散發他「殺人、買票、強姦」等訊息，雖然有網友驚覺被告，連忙私訊道歉求撤訴，頻頻讚美他「不知道鍾議長任內這幾年在苗栗從事諸多的建設、及熱情服務苗栗鄉親的善舉，還對議長本人做出不當批評」。但鍾東錦並不領情，認為「大街罵人，小巷道歉，我最看不起，台灣是法治社會，每個人都要為自己的言論負責」。

▲▼鍾東錦表示在網路上被抹黑，委任律師對網友提告。（圖／翻攝自鍾東錦臉書）

▲鍾東錦在臉書曬出其中一名被提告的網友道歉。（圖／翻攝自鍾東錦臉書）

鍾東錦表示，政治的鬥爭最能凸顯人性，遺憾的是多年的同志情誼，竟在一場選戰中就被消磨殆盡。我不會接受任何人的道歉，因為這步一旦後退，我便無以交代一路支持共同理念的選民。

另外，對於強姦、殺人等前科的傳聞，鍾東錦也曾在記者會澄清，他20幾歲時確有涉及殺人未遂、妨害家庭案件，也曾經被管訓過，但絕無強姦、殺人，也請對方拿出證據，如有證據他馬上請辭議長、退出政壇，但若拿不出證據，將再蒐集相關資料後委請律師提告。

至於被指涉通姦部分，鍾也解釋，當時20幾歲剛出社會，對愛情懵懂，當時曾交往一名女友，並不知對方已婚，他為自己未能察覺、詢問對方身分而誤陷妨害家庭的疏失遭告通姦，感到懊悔，但與「強姦」相差十萬八千里。

▲▼鍾東錦表示在網路上被抹黑，委任律師對網友提告。（圖／記者蔡文淵翻攝）

對此，苗栗縣警察局也表示，於9月中旬已受理鍾東錦委任律師提告，並立即報請台灣苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。經調查鎖定其中數名留言者真實身分，立即通知到案說明，警詢後，依違反刑法妨害名譽、公職人員選舉罷免法函移偵辦。

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