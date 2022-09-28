切割周玉蔻？　陳時中批「選舉把人物化」：我憑什麼去切割她！

▲周玉蔻、陳時中。（圖／記者黃哲民、黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻曾於節目中高調喊出「喜歡周玉蔻就投給陳時中」等語，讓外界質疑其負面效應恐連帶衝擊民進黨台北市長參選人陳時中選情。陳時中28日接受網路直播節目「齊有此理」專訪時，被主持人問及是否會切割周，陳時中則回應，「什麼叫做切割？誰有權利切割誰？大家都是社會上的公眾人物，每個人都有自主性，我憑什麼去切割人家？」

周玉蔻近日言論爭議不斷，先是將炮火對準慈濟疫苗採購，開嗆證嚴法師，日前又透過《辣新聞152》電視節目連日爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的陳年緋聞案，反遭被告。

陳時中28日接受網路直播節目「齊有此理」專訪時，被主持人問及是否會切割周玉蔻，陳時中回應，「什麼叫做切割？誰有權利切割誰？大家都是社會上的公共人物，每個人都有自主性，我憑什麼去切割人家？」，他強調，選舉把人都物化了，忽略人的本質，人就是人，人有他的自主性，不管是不是媒體人，其自主性都該被尊重。

陳時中補充，周玉蔻本來就在主持節目、評論時事，「若很多針砭及各方面意見跟我有關，我聽了不爽就要切割掉，那我憑什麼去切割人家？人家有她的地位與想法，對她講法不同意就是不同意，沒有所謂切割問題。」

主持人繼續追問，是否會擔心周玉蔻影響民調？陳時中認為，選民是理智的，會回來看候選人本身，而非候選人朋友或各方面關係。他批評，「這種選風很不好，每個人都去挖跟候選人可能有關係但跟選舉無關的事，然後就以這為主軸在打選戰，對當選的人與市民來說不是好事情。」

至於外界傳言，周玉蔻是民進黨所派的打手，專門打蔣萬安身世、血統等，陳時中表示，團隊內從未思考過這件事情，蔣萬安是誰生與候選人及市政本身關係不大，但蔣萬安碰到他人質疑時是否誠實面對問題，又是另一回事，「對我們而言還是注重於市政表現。」